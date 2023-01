Vstříc superútoku. Boston chce přivést hvězdného centra, výměnu může odnést i Čech

Patrice Bergeron, David Krejčí, Charlie Coyle, Tomáš Nosek. Střed útoku bostonských Bruins patří k nejlepším v hokejové NHL. V příštích týdnech by však mohl ještě zesílit, spekuluje se o příchodu hvězdného Boa Horvata.

Bostonští hokejisté by v příštích týdnech mohli přivítat hvězdnou posilu Boa Horvata. | Foto: Reuters

Před loňskou uzávěrkou přestupů získali Bruins z Anaheimu Hampuse Lindholma. Obětovat museli hlavně tři volby v draftu včetně jedné v prvním kole. Následně s bekem podepsali osmiletou smlouvu s roční gáží 6,5 milionu dolarů a teď si ho nemůžou vynachválit.

Letos by se stejný scénář mohl opakovat s Horvatem, kterému končí kontrakt v podprůměrném Vancouveru a je žhavým kandidátem na výměnu.

Podle spekulací zámořských médií by mohl zamířit do Colorada, Caroliny nebo právě Bostonu.

Bruins a Canucks se ohledně Horvata už dokonce dali do řeči, alespoň podle informací novináře Jimmyho Murphyho. "Vím, že Boston je jedním z pěti týmů, které se o Horvata hodně zajímají, ale cena je samozřejmě vysoká," řekl mu nejmenovaný zdroj.

Horvatova hodnota je vyšší než kdy dřív, a to proto, že se kanadský centr nadechl k životní sezoně. Po 44 zápasech má na kontě 49 bodů, z toho 30 gólů. Patří tedy k deseti nejlepším střelcům soutěže.

V minulosti tolik nebodoval, ale vždycky byl platný. Je totiž zdatný na obou koncích kluziště, vyhrává vhazování a vyniká soutěživostí. I proto čtvrtým rokem nosí kapitánské céčko. V tom všem se podobá bostonské hvězdě Bergeronovi.

Přestože zámořská média "posílají" Horvata do Bostonu už delší dobu, není jasné, kde přesně by 27letý centr hrál, neboť ve středu prvních tří lajn massachusettského klubu excelují Bergeron, Krejčí a Coyle. Někdo by tedy po vzoru Pavla Zachy musel zamířit na křídlo.

Z dlouhodobé perspektivy by se však Horvat o ideální místo v sestavě bát nemusel, neboť Bergeronovi je už 37 let a Krejčí je jen o rok mladší. Oba mají smlouvu jen do konce sezony a není jasné, jak dlouho ještě u hokeje, potažmo v Bostonu, vydrží.

Také ale není jasné, jestli by Horvat byl ochotný podepsat po přestupu dlouhodobou smlouvu. Vzhledem k životní sezoně ho může lákat letní volný trh, kde lze jednat se všemi kluby.

Právě na to se teď zájemci o Horvata ptají. Rádi by si ho pojistili na roky dopředu, když už za něj něco obětují. Vancouver jim však podle Elliotta Friedmana ze stanice Sportsnet přímé jednání s hráčem zatím nepovolil, sám mu totiž definitivní sbohem ještě nedal.

Pokud jde o cenu, Bruins by se kvůli Horvatovi museli vzdát minimálně volby v prvním kole draftu a špičkového mladíka, například Fabiana Lysella, jemuž se daří na farmě Bostonu.

Fluto Shinzawa z webu The Athletic však zmínil také beka Masona Lohreie nebo českého křídelníka Jakuba Lauka, který v aktuálním ročníku odehrál za Bruins sedm zápasů.

"Pokud by kdokoliv z nich měl být rozhodující položkou při snaze získat rozdílového hráče jako Horvat, nečekejte, že Don Sweeney (generální manažer klubu, pozn. red.) bude váhat," dodal novinář.

Hlavním favoritem v honu na Horvata však Boston nejspíš není. Protože se v posledních letech soustředil na úspěch, nemá oproti konkurenci v zásobě tolik nadějných mladých hokejistů, které by mohl obětovat. Do toho by musel vymyslet, jak kanadského centra s platem 5,5 milionu dolarů vměstnat pod napjatý platový strop.

Je tedy možné, že Sweeney před uzávěrkou přestupů 3. března přijde jen s menší výměnou. Podle novináře Pierra LeBruna má zálusk také na důrazného beka Luka Schenna, shodou okolností Horvatova spoluhráče.