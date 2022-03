Hertlova královská smlouva: Na Jágra nestačí, na Pastrňáka zatím ano

Rusko ve středu podle plánu odeslalo 117 milionů dolarů (2,6 miliardy korun) jako úrok z dolarových dluhopisů. Tamní ministerstvo financí ve čtvrtek uvedlo, že jeho platební příkaz byl přijat, ale zda peníze dorazily na účty věřitelů, to zatím ověřuje. První reakce klientů naznačují, že peníze v cíli zatím nejsou. Převod peněz pro účely těchto plateb zajišťuje londýnská kancelář amerického finančního ústavu Citibank, informovala agentura Reuters.

Moskva už dříve oznámila, že peníze na zaplacení má, ale že kvůli sankcím, které na ni za její invazi na Ukrajinu uvalily západní země, možná nebude schopna peníze do zahraničí odeslat. Pokud by Rusko nezaplatilo, ocitlo by se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety na pokraji platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.

Ruský ministr financí Anton Siluanov před několika dny avizoval, že pokud Moskva nebude schopna odeslat platbu v dolarech, zaplatí úroky v rublech. Ratingová agentura Fitch ale v úterý uvedla, že v takovém případě by se Rusko považovalo za zemi v platební neschopnosti.