Je ve všech novinách. Junior předčil švédské legendy. Nic jsme ho nenaučili, on učí nás, říká kouč

před 1 hodinou

Překonal 42 let starý rekord, jako junior ovládl produktivitu domácí ligy. Švédsku roste nová hokejová hvězda.

Praha - Před necelým týdnem spustil 19letý hokejista Elias Pettersson euforii. Diváci mu aplaudovali vestoje, když bleskový únik zakončil gólem. Získal svůj čtvrtý bod v utkání a především překonal rekord Kenta Nilssona z roku 1976.

Stal se nejproduktivnějším juniorem v historii švédské nejvyšší ligy. Za jedinou sezonu nastřádal ve 44 zápasech 56 bodů (24+32).

Kromě Nilssona překonal i další megahvězdy: Petera Forsberga, Henrika Sedina, Daniela Sedina, Markuse Näslunda a Nicklase Bäckströma.

"Petterssonův příběh je ve všech švédských novinách," prohlásil Lars Lindgren, skaut Vancouveru, útočníkova klubu v NHL. "Jsem překvapený, na jaká čísla dosáhl. Vždyť je to ještě kluk."

Přestože Švédové razí heslo "mládí vpřed", málokterý mladík takhle okouzlí. Druhým nejproduktivnějším juniorem SHL je za letošek Marcus Davidsson s 21 body.

Pettersson jich má 56. Dokonce ovládl ligové bodování, byť kvůli mistrovství světa dvacítek zmeškal několik zápasů. Mimochodem, na šampionátu v Buffalu ukázal svůj um i Čechům, kterým dal při přesilovce rozhodující branku. Jeho střele z levého kruhu mohli diváci jen tleskat:

Takhle Pettersson pokořil defenzivu české reprezentační dvacítky. | Video: YouTube

Ještě loni nastupoval Pettersson ve druhé švédské lize, kde sbíral takřka bod na zápas. Že o stupínek výš rozjede ještě větší show, nikdo nečekal.

Vaxjö i díky zářícímu mladíkovi vyhrálo základní část o 21 bodů.

"Co se týče hokeje, nic jsme Eliase nenaučili. To on učí nás," řekl trenér klubu Sam Hallam poté, co jeho svěřenec překonal letitý rekord.

Petterssona ve vývoji nic neomezuje. Má všechno. Měří skoro 190 centimetrů, je rychlý, s pukem si rozumí, na ledě mu to myslí a dobře zvládá i defenzivní úkoly. Potřebuje akorát nabrat svalovou hmotu.

Čeští junioři jsou pozadu Výkony Petterssona jsou obdivuhodné. Ve švédské lize se ovšem prosazují i další junioři. Dvanáct z nich nasbíralo přes deset bodů. V české extralize pokořili tuto hranici jen čtyři junioři - Martin Nečas (Kometa), Martin Kaut (Pardubice), Jakub Galvas (Olomouc) a Daniel Kurovský (Vítkovice).

Draftem prošel loni, na pátém místě po něm sáhl Vancouver. Fanoušci kanadského klubu už řeší, kdy nadějný Švéd odejde do NHL. Rozhodnutí ještě nepadlo, i když je zřejmé, že Pettersson má na zámořskou soutěž dostatek talentu.

"Já tady chci Eliase i v příští sezoně," podotkl kouč Vaxjö Hallam, avšak dodal: "Jestliže cítí, že je na NHL připravený, tak zkrátka je připravený. Rozhodnutí je na něm. Podle mě se musí zlepšit akorát po fyzické stránce."

Vaxjö tedy nebude své hvězdě bránit v odchodu.

Pokud jde o NHL, tak ta Petterssonovi otevírá náruč. Podle únorového žebříčku kanadské stanice TSN je právě 19letý Švéd největším talentem, který prošel draftem, ale ještě pravidelně nehraje NHL. Martin Nečas z Komety je na třetím místě. Filipu Chytilovi patří 27. příčka.

Nevýrazný Vancouver nepochybně potřebuje oživení. Kdysi dominantním bratrům Sedinům je 37 let a končí jim smlouva. Nadaní mladíci Brock Boeser a Bo Horvat se snaží, ale svůj tým nevytáhnou ze dna sami.

Pettersson se tak v příštím ročníku rovnou může zařadit mezi hvězdy klubu. A možná celé NHL.