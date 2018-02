Pastrňák v NHL znovu bodoval, Boston ale prohrál na ledě slabého Buffala 1:4

před 3 hodinami

Slavnému kanadskému útočníkovi Ricku Nashovi první zápas za Bruins po výměně z New Yorku nevyšel, ale chválil parťáka Davida Krejčího.

New York - David Pastrňák jako jediný český hokejista bodoval v nedělním programu NHL. Asistencí se podílel na jediném gólu Bostonu při porážce 1:4 na ledě druhého nejslabšího týmu soutěže Buffala.

Sabres si už v první třetině vypracovali rozhodující dvougólový náskok. Bruins se podařilo snížit v 24. minutě. Obránce Charlie McAvoy nejprve přihrál na levý kruh Pastrňákovi, jehož střela z první se neujala. Jednadvacetiletý český útočník se ale zmocnil odraženého puku, v souboji u mantinelu přetlačil beka Marka Scandellu, vyjel si před branku a nahrál volnému McAvoyovi, který prostřelil gólmana Chada Johnsona.

Buffalo ještě v prostřední části znovu zvýšilo na rozdíl dvou branek a ve třetí třetině přidalo zásluhou Scandelly pojistku. Domácí uspěli ve druhém z posledních tří zápasů.

V dresu Bostonu si odbyl premiéru pár hodin po výměně z New York Rangers Rick Nash. "Hrál dobře. Získával puky, chodil do branky, střílel. Hodně nám pomůže. Dneska jsme mu neukázali to nejlepší, co v nás je," uvedl trenér Bruins Bruce Cassidy.

Dvojnásobný olympijský vítěz nastoupil poprvé od 18. února, jelikož Rangers nechtěli před výměnou riskovat Nashovo případné zranění. "Cítil jsem se dobře. Párkrát jsem vystřelil, dal jsem tyčku. Se spoluhráči z útoku (Davidem Krejčím a Jakem DeBruskem) jsme si sedli a strávili dost času v jejich obranné třetině," konstatoval třiatřicetiletý Nash.

Držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy za rok 2004 si především pochvaloval spolupráci s Krejčím. "Je to hokejista světové třídy. Na ledě má skvělý přehled a je velmi silný v defenzivní činnosti. Byla radost s ním hrát," řekl Nash.

Krejčí mu slova chvály oplatil. "Je skvělý. Urostlý, rychlý, má skvělou střelu. Tvrdě pracuje a pohybuje se na obou koncích kluziště. Jsem rád, že s ním hraju. Bude to dobrá spolupráce," uvedl jednatřicetiletý český centr.

Útočník Ryan Spooner, který byl součástí Nashova trejdu, si při debutu za Rangers připsal dvě asistence, ale domácí prohře 2:3 v prodloužení s Detroitem nezabránil. Vítěznou branku vstřelil bek Trevor Daley šest sekund před koncem nastaveného času.

"Důležité je zvítězit," litoval Spooner. "S tím jdete do každého zápasu. V pár momentech jsem mohl být důraznější, ale nebyl to špatný zápas," řekla nová akvizice Rangers.

Švédský útočník Rickard Rakell se proti Edmontonu blýskl hattrickem, Anaheim však prohrál 5:6 po samostatných nájezdech. Ducks ještě 21 sekund před koncem třetí třetiny prohrávali 3:5, ale Rakell dvěma brankami dovedl zápas do prodloužení.

V rozstřelu zařídil výhru Oilers kapitán Connor McDavid, poté co před ním neuspěl Ondřej Kaše. McDavid v zápase zaznamenal tři asistence stejně jako na druhé straně Corey Perry. Lídr Anaheimu Ryan Getzlaf posbíral dokonce čtyři body (1+3).

Výsledky NHL:

Buffalo - Boston 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 15. B. Pouliot, 17. Okposo, 28. Rodrigues, 44. Scandella - 24. McAvoy (Pastrňák). Střely na branku: 24:35. Diváci: 18.522. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart, 2. Okposo, 3. Antipin (všichni Buffalo).

Nashville - St. Louis 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky: 5. Sissons, 15. Fiala, 22. Hartnell, 34. Watson. Střely na branku: 39:27. Diváci: 17.523. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Sissons, 3. Watson (všichni Nashville).

Anaheim - Edmonton 5:6 po sam. nájezdech (1:2, 1:1, 3:2 - 0:0)

Branky: 2., 60. a 60. Rakell, 22. Henrique, 55. Getzlaf - 29. a 43. R. Strome, 1. Draisaitl, 13. Slepyšev, 56. Pakarinen, rozhodující sam. nájezd McDavid. Střely na branku: 46:42. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. Getzlaf (oba Anaheim), 3. McDavid (Edmonton).

Minnesota - San Jose 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 40. Cullen, 56. E. Staal, 65. Spurgeon - 15. J. Ryan, 23. Tierney. Střely na branku: 41:28. Diváci: 19.105. Hvězdy zápasu: 1. Spurgeon (Minnesota), 2. Martin Jones (San Jose), 3. Dubnyk (Minnesota).

NY Rangers - Detroit 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 28. J.T. Miller, 52. Fast - 20. Athanasiou, 25. Helm, 65. Daley. Střely na branku: 38:34. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Howard, 2. Daley (oba Detroit), 3. Spooner (NY Rangers).

Arizona - Vancouver 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky: 50. Goligoski - 3. a 52. D. Sedin, 55. D. Archibald. Střely na branku: 43:27. Diváci: 10.935. Hvězdy zápasu: 1. D. Sedin, 2. Markström (oba Vancouver), 3. Keller (Arizona).