Pastrňák proti Washingtonu přerušil střelecké čekání a posunul Boston k mečbolu

Prezidenti Spojených států a Jižní Koreje se shodli na společném přístupu k Severní Koreje. Uvedl to americký prezident Joe Biden na společné tiskové konferenci s jihokorejskou hlavou státu Mun Če-inem. Biden dodal, že obě země jsou děním v KLDR vážně znepokojené. USA také poskytnou vakcíny proti covidu-19 jihokorejským vojákům.

Setkání s hlavou KLDR Kim Čong-unem americký prezident zcela nevyloučil, uvedla agentura AP. Zatím nechce opakovat "nedávné snahy" svého předchůdce Donalda Trumpa, který s Kimem jednal napřímo dvakrát. "Nechtěl bych mu dát to, co hledá (…), a sice mezinárodní uznání," řekl o Kimovi Biden. Setkání by bylo možné jedině za podmínky, že by Severní Korea udělala vážně míněné kroky ohledně svého jaderného programu.