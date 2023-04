Palát přispěl v play off NHL gólem k výhře New Jersey, Tampa totálně selhala v závěru

Ondřej Palát zpečetil gólem do prázdné branky vítězství hokejistů New Jersey 3:1 na ledě New Yorku Rangers. Devils vyhráli bez Vítka Vaněčka i druhý venkovní zápas a vyrovnali série úvodního kola play off NHL na 2:2.

New Jersey doma ztratilo oba zápasy shodně 1:5 a Vaněček pustil devět gólů z 52 střel. V brankovišti jej tak nahradil od třetího duelu Akira Schmid, který inkasoval v obou utkáních pokaždé jen jednou. V pondělí překonal švýcarského gólmana pouze Vincent Trocheck, který vyrovnal na začátku třetí třetiny na 1:1. Úvodní trefu zápasu obstaral ve třetí minutě Jack Hughes a v čase 48:22 rozhodl Jonas Siegenthaler. Pojistku přidal Palát, který skóroval v NHL poprvé od 7. března. Tampa Bay podlehla doma Torontu 4:5 v prodloužení a prohrává 1:3 na zápasy. Domácí vedli díky dvěma trefám Alex Killorna ještě v 50. minutě 4:1, ale závěr nezvládli. Toronto vrátil do hry dvěma góly Auston Matthews a zápas poslal do prodloužení Morgan Rielly. Obrat završil Alexander Kerfoot brankou z přesilové hry v čase 64:14. Hokejisté Vegas vyhráli 4:2 ve Winnipegu a v sérii vedou 3:1. V sérii prohráli jen úvodní duel, poté zvítězili třikrát za sebou. Ve Winnipegu sice inkasovali jako první, když se prosadil Blake Wheeler, ale vítěz Západní konference otočil i díky dvěma trefám Bretta Howdena. Hosty nasměrovaly k výhře góly Williama Karlssona a Ivana Barbaševa během 47 sekund na přelomu 34. a 35. minuty, kterými odskočili na 3:1. Domácím se v úvodní třetině zranil Mark Scheifele. 1. kolo play off NHL: Východní konference - 4. zápasy: NY Rangers - New Jersey 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Branky: 42. Trocheck - 3. J. Hughes, 49. Siegenthaler, 60. Palát. Střely na branku: 23:23. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Siegenthaler, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Trocheck (NY Rangers). Stav série: 2:2. Tampa Bay - Toronto 4:5 v prodl. (2:0, 2:1, 0:3 - 0:1) Branky: 10. a 39. Killorn, 19. Sergačev, 32. Stamkos - 50. a 53. Matthews, 25. Acciari, 57. Rielly, 65. Kerfoot. Střely na branku: 31:37. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu. 1. Kerfoot (Toronto), 2. Killorn (Tampa Bay), 3. Matthews (Toronto). Stav série: 1:3. Západní konference - 4. zápasy: Winnipeg - Vegas 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Branky: 6. Wheeler, 43. Dubois - 10. a 60. Howden, 34. W. Karlsson, 35. Barbašev. Střely na branku: 26:30. Diváci: 15.324. Hvězdy zápasu: 1. Theodore (Vegas), 2. Pionk, 3. Wheeler (oba Winnipeg). Stav série: 1:3. Seattle - Colorado 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0) Branky: 4. Borgen, 11. Sprong, 63. Eberle - 35. a 40. Rantanen. Střely na branku: 43:22. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Eberle (Seattle), 2. Rantanen (Colorado), 3. Schwartz (Seattle). Stav série: 2:2.

