Je s NHL konec? bál se kvůli rakovině. Teď Voráčkův parťák vyhlíží senzační návrat

Takhle příznivý vývoj zřejmě nikdo nečekal. Hokejista Oskar Lindblom prozatím vyhrál boj s rakovinou a mohl by Philadelphii pomoct v play off.

Mladému Švédovi přišlo vhod, že NHL letos kvůli dlouhé koronavirové pauze skončí až na přelomu září a října, tedy v době, kdy sezona obvykle začíná.

Především ale Lindblom úspěšně dokončil léčbu. V červenci, kdy se tak stalo, dokonce podepsal novou tříletou smlouvu na devět milionů dolarů. V budoucnu má být tahounem Flyers.

Obří potenciál naznačil ve stávajícím ročníku, kdy spolu s Travisem Konecnym vedl týmovou tabulku střelců. Jenže pak přišla zdrcující zpráva. Lékaři křídelníkovi diagnostikovali Ewingův sarkom, což je vzácná forma rakoviny kostí. A také nebezpečná, protože může brzy metastázovat například do plic.

Lindblom měl štěstí. Když si nahmatal menší bouli na žebrech, myslel si, že jde jen o "suvenýr" ze zápasu, ovšem dal na rady přítelkyně a pro jistotu zašel za doktory.

Ti ho prohlédli na konci listopadu po výhře nad Detroitem a poslali ho na rentgen. Po něm ovšem nemohli říct, že je všechno v pořádku, a tak pokračovali magnetickou rezonancí a biopsií.

Mezitím Lindblom odehrál čtyři zápasy, v nichž jednou skóroval. Díky 11 gólům ve 30 kláních měl zaděláno na nejlepší základní část v kariéře. Ačkoliv nemohl přestat myslet na stále přítomnou bouli, pokračoval v práci a s týmem odletěl na venkovní trip. Moc dlouho se však nezdržel. Už na hotelu uslyšel od doktora zdrcující diagnózu.

"Přišli jsme na to brzy, což bylo pozitivní," řekl později Lindblom časopisu Sports Illustrated. "Řekli mi, že nádor by měl jít odstranit a že moje tělo snad dobře zareaguje na chemoterapii. Ze všeho nejdřív mě ale napadlo: ‘Budu pak moct hrát hokej? Nejsem si jistý, jestli vůbec můžu dělat něco jiného.‘ Pak jsem si ale uvědomil, že tohle už není o hokeji. Chtěl jsem jen žít jako normální člověk."

Díky duchapřítomnosti přítelkyně a včasné diagnóze zvýšil 23letý Švéd svou šanci na přežití asi na 80 procent.

Při boji mohl čerpat sílu i od hokejové komunity - spoluhráčů včetně Jakuba Voráčka, fanoušků, protivníků. "Soupeři na ledě, ale parťáci, když na tom záleží nejvíc," napsal na sociální síti P. K. Subban, který stejně jako jiné hvězdy oblékl tričko a nápisem "Oskar Strong", jehož koupí mohl každý přispět na výzkum rakoviny.

Opponents on the ice but teammates when it matters most...#OskarStrong pic.twitter.com/wNPCd3XTgz — P.K. Subban (@PKSubban1) January 3, 2020

Nejhůř se Lindblom cítil po první chemoterapii. "Vůbec jsem nečekal, že to bude takhle zlé," přiznal. "Vědět, že se budu cítit takhle špatně po tak dlouhou dobu, to bylo asi nejhorší."

Urostlý hokejista během šestiměsíční léčby přišel o vlasy, ochably mu svaly, ale na rozdíl od jiných pacientů s Ewingovým sarkomem příliš nezhubl. Zůstal zhruba na 90 kilogramech, což mu ulehčilo návrat k tréninku.

Koronavirová přestávka pak otevřela nečekanou možnost. Muž, který měl mít po sezoně, by mohl naskočit v play off. V minulém týdnu švédskému deníku Gefle Dagblad řekl, že plánuje odletět do Toronta, aby se připojil k Flyers. "Uvidíme, jak to půjde," doplnil. "Cítím, že moje kondice je každým dnem lepší a lepší."

Daří se také Philadelphii. Přestože v konferenci skončila "až" čtvrtá, v zápasech o umístění neztratila ani bod a do osmifinále jde z nejlepší možné výchozí pozice. Narazí na Montreal, který překvapivě vyřadil Pittsburgh.

Je nepravděpodobné, že se Lindblom zapojí už do této série. Zcela jistě nestihne její začátek, neboť po příletu do Toronta musí dodržet čtyřdenní karanténu.

"Když Oskarovi diagnostikovali rakovinu, několikrát jsem se doktorů ptal, jestli existuje šance, že by se mohl vrátit na play off. Samozřejmě odpovídali, že ne," prozradil před pár dny trenér Philadelphie Alain Vigneault.

"Na tréninkový kemp v září už ale zpátky být měl, pokud by šlo všechno podle plánu, což se splnilo. Také víme, že letošní sezona je kvůli covidu roztažená a do září zbývá necelý měsíc. Takže aby Oskar nastoupil, musíme vydržet v play off do září."