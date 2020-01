Nová česká hvězda rozzářila NHL. Nejlepší gól kariéry, rozplýval se chválený Zadina

Útočník Filip Zadina rozhodl v NHL gólem v 57. minutě o výhře Detroitu 4:3 nad Montrealem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Dvacetiletého českého hráče pochválil i trenér Red Wings Jeff Blashill, který prohlásil, že je Zadina mnohem lepším hokejistou než před rokem.

Zadina skóroval v NHL pošesté, poprvé dal ale vítězný gól. "Hodně moc to pro mě znamená. Myslím si, že to byl doposud nejlepší gól v mé kariéře," prohlásil Zadin.

Prosadil se v čase 56:08 pohotovou střelou z předbrankového prostoru. "Dostal jsem skvělou přihrávku zpoza branky a dal gól. Ohromně důležitý moment, ale vyhrát jsme si zasloužili. Hráli jsme velmi dobře," řekl.

Gól Filipa Zadiny:

Filip Zadina late! Red Wings retake the lead late!#LGRW pic.twitter.com/C1U7c84mJu — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 8, 2020

Na Blashilla zapůsobilo, jak celá akce vznikla, a charakterizoval na ní Zadinovu proměnu. "Nahodil puk po mantinelu místo toho, aby se pokoušel něco sám vymyslet. Tím jsme získali útočné pásmo a vedlo to ke gólu. Takhle by to pravděpodobně před rokem nezahrál. Spíše by se snažil prosadit sám a chtěl by udělat něco jedinečného," pronesl kouč.

Blashill také podotkl, že se Zadina vydal správným směrem. Český útočník si sice v letním kempu nevybojoval místo v základní sestavě, ale když si ho klub vytáhl z farmy, protože potřeboval střelce při zranění Anthonyho Manthy, tak chytil šanci za pačesy.

Pardubický rodák patří od příchodu do hlavního týmu k nejproduktivnějším hráčům Detroitu a v posledních patnácti utkáních nasbíral jedenáct bodů (5+6).

"Rád střílí góly, ale jsem šťastný, jakou proměnou prošel. Je mnohem lepším hráčem než před rokem. Zaslouží si pochvalu," ocenil Blashill svého svěřence.

"Určitě je to i otázka sebevědomí, to je v dnešní NHL, ve které jsou týmy i hráči vyrovnaní, ohromně důležitý faktor. Ale je to i o stylu, jakým teď hraje. Vyhrává osobní souboje, díky tomu má častěji puk a je opravdu schopný dávat branky. Jde správným směrem. Nepochybuji, že má před sebou ještě velké zápasy," doplnil.

Detroit v utkání prohrával 0:2 a 2:3 a pod dvě inkasované branky se podepsal Filip Hronek. U prvního gólu Artturi Lehkonen vystihl u své obranné modré čáry přihrávku českého obránce a prosadil se v oslabení ze sólového úniku. U třetí trefy Hronek srazil přihrávku Victora Metea do vlastní branky. "Třetí gól dali z ničeho, ale nepřestávali jsme hrát," konstatoval Blashill.

Frans Nielsen v 52. minutě druhým gólem v utkání vyrovnal. "Byl to nádherný gól, krásně oklamal kličkou brankáře. Musí mě to naučit," řekl Zadina, který poté rozhodl.

I díky němu si Detroit, nejhorší klub v soutěži, připsal čtvrtou výhru z posledních 24 utkání. "Hrozně moc jsme potřebovali vyhrát a povedlo se. Ukázali jsme, že nikdy nepřestáváme bojovat a hrát hokej," podotkl český hráč.