Jedině první kolo draftu, jinak to dobré není, překvapuje talent. Má přepsat historii

Když náctileté hvězdičky dostanou otázku na draft hokejové NHL, většinou odpovídají vyhýbavě. "Hlavně když si mě někdo vybere!" podotýkají. Ne tak Michael Brandsegg-Nygard. Pro něj neexistuje nic než první kolo.

Kolik norských hokejistů vyjmenujete? Nejslavnějším z nich je forvard Mats Zuccarello, který i ve 36 letech sbírá v NHL bod na zápas.

Jinak ale severský národ, na rozdíl od Švédů, Finů nebo i Dánů, velké hvězdy nemá a neměl.

V blízké budoucnosti by však jedna mohla přibýt. Brandsegg-Nygard se už teď dá označit za nejperspektivnějšího Nora vůbec. V příštím draftu NHL by měl vytvořit národní rekord.

O Nory zpravidla velký zájem není, v celé historii si jich zámořské kluby rozebraly jen 23. Třeba u Švédska přijde zhruba tolik hráčů na řadu každý rok.

Nejvýše draftovaným Norem v historii pak nebyl Zuccarello, který i kvůli chybějícím centimetrům dražbou nadějí vůbec neprošel, ale útočník Marius Holtet, jehož si Dallas v roce 2002 zamluvil ve druhém kole na celkové 42. pozici.

Osmnáctiletý Brandsegg-Nygard má velkou šanci na první kolo, kde ho vidí prakticky všechny žebříčky. Nejoptimističtější prognózy umisťují křídelníka na hranu elitní desítky.

Na přelomu roku se Brandsegg-Nygard představil mezinárodnímu publiku na mistrovství světa dvacítek ve Švédsku. Nastoupil i proti Čechům. Při debaklu 1:8 sice nebodoval, ale alespoň nebyl na ledě při žádném inkasovaném gólu při hře pět na pět.

Celkem v pěti kláních posbíral stejný počet bodů (3+2) a stal se nejproduktivnějším hráčem týmu. Přitom v něm byl třetí nejmladší, plnoletost oslavil teprve v říjnu.

"Zbožňuju toho kluka. Kdykoliv ho vidím hrát, říkám si, že je to hráč NHL," řekl o Norovi Tony Ferrari z magazínu The Hockey News. "Drží vysoké tempo, je šikovný, hraje do těla. Ve forčekingu patří k nejlepším hráčům příštího draftu, možná je dokonce nejvíc připravený na profesionální hokej, alespoň pokud nepočítáme Celebriniho (předpokládanou jedničku draftu - pozn. red.) a prvních pár kluků."

Brandsegg-Nygard už profesionálem je, nastupuje za Moru ve druhé nejvyšší švédské lize. Po 24 zápasech má na kontě zápis 3+4.

Ofenzivně tedy nedominuje, ale to se nedalo říct ani o Davidu Pastrňákovi, jenž před draftem dosáhl ve stejné soutěži na průměr 0,67 bodu na utkání.

Podstatné je, že skauti vidí potenciál. Líbí se jim, že náctiletý Nor při 185 centimetrech váží už 90 kilogramů a dovednosti, jako je třeba tvrdá střela, kombinuje s tvrdostí a rychlostí.

Brandsegg-Nygard už zaujal všechny kluby NHL, v jednu chvíli se na něj přišlo podívat až 50 skautů. Někteří s ním mluvili.

"Chtějí jen zjistit, co jsem za člověka. Už totiž vědí, že v hokeji jsem dobrý a co konkrétně dokážu. Takže je zajímá, jestli jsem dobrý člověk, nebo deb*l. Ptají se na mou rodinu a tak dále," líčil Brandsegg-Nygard norské stanici TV 2.

Pro červnový draft si vytyčil jasný cíl - první kolo. "Když jsem se rozhodl, že půjdu v první kole, byl bych hodně zklamaný, kdyby to nevyšlo," prohlásil.

Být vybraný, ale ne v prvním kole, mu nestačí. "Za mě to dobré není. Musí to být první kolo," dodal.

Před draftem by si ještě rád zahrál na květnovém mistrovství světa dospělých v Česku, kde Norové v pražské skupině vyzvou Kanadu či domácí reprezentaci. Největší norskou naději v historii by tak tuzemští fanoušci mohli vidět naživo.