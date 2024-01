Vymazává Pastrňáka, žasnou v NHL. Spolehlivý nováček může Bedarda "okrást" o cenu

Mezi hlavní favority na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka hokejové NHL poměrně nečekaně vystřelil americký obránce Brock Faber. Ohromuje především tím, že dokáže vymazat z ledu ofenzivní superhvězdy. Včetně Davida Pastrňáka.

Opěvovaný Connor Bedard kvůli čerstvé zlomenině čelisti vynechá několik týdnů, přesto podle sázkových kanceláří zůstává největším favoritem honu na Calderovu trofej.

Na první pohled se nelze divit. Osmnáctiletá kanadská modla posbírala ve 39 kláních za Chicago 33 bodů (15+18) a nováčkům vévodí v gólech i produktivitě.

Řadou vytříbených akcí pak Bedard připomněl, proč se před měsíci stal jedničkou draftu NHL a proč je vedle Sidneyho Crosbyho a Connora McDavida mnohými považovaný za další generační superhvězdu.

Ve statistikách má ale i velkou kaňku: 22 minusových bodů v hodnocení +/-. Hůř si v tomto ohledu vede jen hrstka hráčů.

Proto by někteří novináři rádi viděli Calder Trophy v jiných než Bedardových rukou. Připomeňme, že o prestižní ceně rozhodují právě oni.

Šanci "okrást" Bedarda má další kanadský centr Adam Fantilli, rakouský forvard Marco Rossi či americký zadák Luke Hughes, další zástupce obávaného hokejového klanu.

Možná nejvážnějším Bedardovým vyzyvatelem je ale v necelé polovině základní části obránce Faber z Minnesoty.

"Calder Trophy by měl vyhrát on. Nedominuje jen mezi nováčky, je to přímo jeden z nejlepších beků v lize," napsal Michael Russo z online deníku The Athletic. "Fanoušci Minnesoty se můžou těšit z toho, jak vymazává Pastrňáka."

Faber je v 21 letech, tedy ve své čtvrté sezoně po draftu, kterým prošel ve druhém kole, nejvytěžovanějším obráncem Minnesoty. Jeho icetime 24:47 je pro nováčka nezvykle vysoký.

Po 39 zápasech má Faber na kontě slušných 19 bodů (2+17), ale ještě více ohromuje spolehlivostí.

"Je to absolutní mašina," řekl o něm spoluhráč z obrany Jacob Middleton. "Jak jinak se dá takový kluk popsat. Hraje, jako kdyby v téhle lize strávil deset let. Zeptejte se kohokoliv z našeho týmu, řekne vám to samé. Prostě působivé. Je jako kůň. Neunaví se. Kdykoliv skočí na led, působí vyrovnaně a dělá správná rozhodnutí."

Poslední tři roky strávil Faber v univerzitní NCAA, teď v prvním obranném páru nastupuje proti největším hvězdám NHL.

Jak zmínil novinář Russo, už potkal také Pastrňáka z Bostonu. Ve dvou zápasech proti sobě při hře pět na pět odehráli podle webu Natural Stat Trick, specializujícího se na rozšířené statistiky, bezmála 20 minut. Minnesota v prvním klání tyto pasáže prohrála na šance 3:4 a na góly 0:1, ale ve druhém už to na šance bylo 3:0 a branka nepadla.

Jinými slovy, ve druhém případě si Pastrňák ani jeho spoluhráči proti Faberovi a spol. vůbec neškrtli. Mimochodem, Minnesota obě utkání těsně vyhrála.

"První centr a první obránce, to jsou pro nerozkoukané nováčky dvě nejtěžší možné role. A ze současných zelenáčů se pořádně týkají jen Bedarda a Fabera. Souboj o Calder Trophy by tak měl být mezi nimi," napsal web The Athletic.

Přiložené tabulce, která pracuje s pokročilými statistikami, vévodí Faber, hlavně díky skvělé defenzivní práci. Nejen proti Pastrňákovi.