Play off NHL je kompletní, poslední volné místo vybojoval Columbus

před 29 minutami

Hokejisté Columbusu zvítězili v pátečním utkání NHL na ledě New Yorku Rangers 3:2 po nájezdech a obsadili poslední volné postupové místo do play off.

Blue Jackets sice ztratili vedení sedm sekund před koncem základní hrací doby, ale v rozstřelu jim zařídil klíčový bonusový bod Arťom Panarin. Uzdravený David Kämpf pomohl Chicagu jednou přihrávkou k výhře 6:1 nad Dallasem. Černý Petr tak zůstal v rukou Montrealu, kterému dával průběh utkání ještě teoretickou naději na postup. Aktivnější Columbus prohrával po dvou třetinách 0:1, ale poté skóre otočil trefami Ryana Dzingela a Panarina. Rangers, za které opět nehrál zraněný Filip Chytil, vyrovnali při hře bez brankáře z hole Pavla Bučněviče. V nájezdech se prosadil jen Panarin. Poslední 82. kolo určí Columbusu soupeře v play off - může jím být vítěz základní části Tampa Bay anebo obhájce titulu Washington. Dallas už měl postup do play off jistý, proto šetřil některé hráče včetně kapitána Jamieho Benna a Romana Poláka. Četné absence se podepsaly na výsledku a už ve 41. minutě prohrával 0:5. U třetí branky si připsal asistenci Kämpf, který předchozí dva zápasy chyběl kvůli zranění ve tváři. Dvě branky domácích vstřelil Patrick Kane. Útok Dallasu, který vedl Radek Faksa, byl jediným, který se nedostal ve statistice +/- do záporných hodnot. NHL: NY Rangers - Columbus 2:3 po sam. nájezdech, Chicago - Dallas 6:1, Anaheim - Los Angeles 5:2.

autoři: ČTK, Sport | před 29 minutami