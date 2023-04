Duhový svár v NHL. Nemůžeme každého tlačit k aktivismu, ozvala se bývalá hvězda

Kdo vyhrál, jde stranou. Po některých zápasech hokejové NHL se v zámořských médiích řeší hlavně to, kdo neoblékl duhový dres na podporu sexuálních a dalších menšin. Případů přibývá. Liga proto prodiskutuje, jak k takzvaným "Pride nights" do budoucna přistupovat.

Když osobně vyrazíte na zápas NHL, máte slušnou šanci, že natrefíte na tematický večer. Může se oslavovat armáda, původní Američané, ženy, učitelé, měsíc černošské historie či - v závislosti na lokalitě - irský původ nebo čínský Nový rok.

A pak je tu "Pride night", večer, kdy na piedestal zamíří komunita sexuálních a přidružených menšin, známá pod zkratkou LGBT.

Součástí takového večera jsou duhové motivy, ať už jde o výzdobu arény, fanouškovské předměty, omotávky hráčských holí, nebo dresy pro rozbruslení. Může dojít i na přednášku o inkluzi pro hokejisty nebo drag show, což je umělecké vystoupení s muži převlečenými za ženy.

"Pride nights" pronikly do NHL v posledních letech, nyní už jsou v kalendáři všech klubů. Budí ale značné kontroverze. Někteří hokejisté totiž odmítají při rozbruslení nosit speciální dres s duhovými motivy.

Často jde o ruské hráče, kteří se zpravidla, ale ne vždycky odvolávají na ruský zákon, podle kterého je nelegální šířit "propagandu o netradičních sexuálních vztazích". Občanům hrozí za porušení zákona pokuta v přepočtu až 140 tisíc korun.

Pro představu - tato částka nepředstavuje ani procento z minimálního ligového platu 750 tisíc dolarů (16 milionů korun).

Nejde ale jen o Rusy, duhový dres odmítlo i několik Kanaďanů, přičemž všichni to zdůvodnili svým náboženským přesvědčením. Rozbruslení tak proběhlo bez nich.

Vycouvaly už i celé týmy. Třeba newyorští Rangers a Minnesota dali fanouškům nejdřív vědět, že v duhovém dresu vyjedou, ale nakonec tak neučinili a vysvětlení nepodali. Stejně jako vzpurní hráči si tím od veřejnosti vysloužili kritiku i podporu.

Podle P. K. Subbana, bývalého hvězdného obránce, který nyní pracuje jako analytik stanice ESPN, není nutně špatně, když si hokejista neoblékne duhový dres.

"Nemůžeme každého tlačit k aktivismu, musíme být velmi opatrní. Mám za to, že lidé si vybírají, o čem chtějí mluvit, a nelíbí se mi, když na sportovce pokládáme břemeno v tom, aby byli aktivisté," řekl agentuře Reuters Subban. Sám byl jako hráč velmi aktivní mimo led. Věnoval deset milionů dolarů dětské nemocnici v Montrealu nebo vystupoval proti rasismu.

"Neříkám, že nosit duhový dres je dobré, nebo špatné. Jen musíme být hodně opatrní v tom, do čeho hráče tlačíme. Nemusejí to být aktivisté," doplnil Kanaďan, jenž v roce 2013 vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL.

To Kristi Allainová, profesorka sociologie, která na St. Thomas University v kanadské provincii New Brunswick studuje hokejovou kulturu, si klade otázku, proč NHL vzhledem k proklamacím o diverzitě vůbec zaměstnává hráče, kteří "zastávají diskriminační názory".

Podle ní by zámořská liga mohla takové hokejisty klidně i trestat, jako to teď dělá v případě jiných mimohokejových prohřešků, z nichž lze vypíchnout třeba řízení pod vlivem alkoholu či domácí násilí.

"Je to o tom mít týmy a sportovce, kteří rozumějí misogynii, rozumějí homofobii, rozumějí diskriminaci a rozumějí tomu do hloubky," řekla Allainová stanici CBC.

NHL v příštích měsících prodiskutuje, jak s "Pride nights" do budoucna naloží, žádný jiný tematický večer totiž nevyvolává takové kontroverze. "Tohle je poprvé, co něco takového zažíváme," řekl k přibývajícím případům, kdy hráč odmítá nosit duhový dres, šéf soutěže Gary Bettman. "Myslím, že je to něco, co budeme muset po sezoně posoudit."