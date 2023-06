A co naše hvězda? Rusy nadzvedla gratulace šampionům, Stanley Cup k nim stále nesmí

Vegas Golden Knights hned v šestém roce své existence získali premiérový Stanley Cup a gratulace se jen hrnou. Ta od hokejové federace IIHF však nadzvedla Rusy.

"Gratulujeme Golden Knights k zisku Stanleyova poháru!" napsala na různých sociálních sítích IIHF a přidala koláž s tuctem hráčů Vegas. Také označila hokejové svazy Kanady, Spojených států, Švédska a Lotyšska.

Za Vegas totiž v play off nastoupili Kanaďané, Američané, Švéd William Karlsson a Lotyš Teodors Bļugers.

Důležitou postavou byl ale i ruský útočník Ivan Barbašov, který plnil rozličné úkoly na křídle elitní lajny a ve 22 zápasech play off posbíral 18 bodů (7+11), což z něj udělalo pátého nejproduktivnějšího hráče týmu.

Na koláži však Barbašov chyběl a ruský svaz IIHF neoznačila.

Ruský deník Sport-Express kvůli tomu kontaktoval přímo šéfa světového hokeje Luca Tardifa, který odmítl, že by hokejová federace Barbašova diskriminovala. "Na té fotce je jen dvanáct hráčů, chybí půlka mužstva. Je to vůči ní diskriminační? Nemyslím si," prohlásil.

Sedmadvacetiletý Barbašov nestrávil u Golden Knights celou sezonu, přišel až před uzávěrkou ze St. Louis za nadějného forvarda Zacharyho Deana.

Nakonec si vybojoval místo v první formaci vedle Jacka Eichela a Jonathana Marchessaulta.

"Chlápek jako on je pro nás důležitý v mnoha aspektech hry," chválil Barbašova obránce Vegas Alec Martinez. "Svou tvrdostí otevírá hodně prostoru dalším dvěma klukům v lajně a také už dokázal, že umí střílet důležité góly. Půjde mu to, ať už ho v sestavě umístíte kamkoliv. Je to hokejista, jak se sluší a patří."

Barbašov vyhrál Stanley Cup už podruhé - před čtyřmi lety slavil se St. Louis. Tehdy si mohl slavný pohár přivézt domů do Moskvy, letos má smůlu.

NHL totiž v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu zpřetrhala s Ruskem veškeré obchodní styky. Stanley Cup do Ruska nesměl už před rokem, kdy ho s Coloradem vyhrál útočník Valerij Ničuškin.

Barbašov si tak Stanley Cup bude muset užít za mořem. "Ale abych byl upřímný, je mi to celkem jedno," poznamenal před finálovou sérií proti Floridě. "Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Je to tak, jak to je. Nemyslím na to."

Podobný přístup zaujal i k samotné válce na ukrajinském území. "S tím, jak běží čas, tak na to úplně nemyslíte," prohodil s tím, že se soustředí hlavně na hokej. Momentálně mu končí smlouva s roční gáží 2,25 milionu dolarů a na volném trhu klidně může požadovat dvakrát tolik.

Není jasné, jak dlouho zákaz cest Stanley Cupu do Ruska potrvá. Zástupce šéfa NHL Bill Daly však loni připustil, že po vypršení stopky si hráči jako Ničuškin možná budou moct stříbrný pohár přivézt domů dodatečně.

Takto IIHF gratulovala hokejistům Golden Knights: