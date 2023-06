"Byl to cirkus, že?" Neznámý brankář změnil osud Čechů a je senzačním hrdinou Vegas

Adin Hill. Na začátku sezony ho pořádně neznali ani fanoušci Vegas, natož příležitostní hokejoví diváci. Sedmadvacetiletý kanadský brankář však nakonec dovedl lasvegaské Golden Knights ke Stanley Cupu.

Jestli Florida měla mít ve finále NHL v něčem výhodu, tak v brankovišti. Díky Sergeji Bobrovskému, který v klíčové fázi sezony znovuobjevil životní formu a cílil na Conn Smyth Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Proti hvězdnému Rusovi stál Hill, který až do letoška ve vyřazovací části NHL nikdy nechytal a brankoviště Vegas obsadil v podstatě z nouze.

Dostavil se ale nečekaný výsledek. Bobrovskij dosáhl v pěti finálových kláních na procentuální úspěšnost zákroků 84,4, zatímco Hill ji vytáhl na 92,3.

Jistě to mělo co do činění s tím, že Vegas vyhrálo sérii 4:1 a spoléhalo na defenzivní systém bývalého trenéra Bostonu Bruce Cassidyho.

Hill každopádně chytal tak dobře, že pronikl mezi nejužší okruh kandidátů na Conn Smyth Trophy (cenu nakonec obdržel útočník Jonathan Marchessault). Stal se hrdinou. Nečekaným.

Když krátce po převzetí Stanleyova poháru dostal otázku, jestli věří tomu, co se právě stalo, odpověděl, že nikoliv. "Je to šílené, neskutečné…," soukal ze sebe.

Zavzpomínal také na výměnu, která ho před startem sezony poslala ze San Jose do Vegas. "Byl to trochu cirkus, že?" smál se s tím, že mu odchod do klubu s většími ambicemi udělal radost.

Ale popořadě. Hill neodešel do Vegas za volbu ve čtvrtém kole draftu proto, aby dělal jedničku. Po odpadnutí brankáře číslo jedna Robina Lehnera kvůli operaci kyčle měl jen jistit Logana Thompsona a Laurenta Brossoita.

Nakonec ale v základní části odchytal 27 zápasů, čímž o dvě utkání vylepšil své předchozí maximum. Mimochodem, kvůli neobvyklé marodce si za Vegas zachytali ještě český mladík Jiří Patera a veterán Jonathan Quick, který před uzávěrkou přestupů přišel z Los Angeles coby další pojistka.

Ze škatulat vyšel jako jednička pro play off Brossoit, v prvním kole vychytal postup přes Winnipeg. Ale protože v následné sérii s Edmontonem se zranil, šel do brány takřka dvoumetrový čahoun Hill. Zbytek příběhu znáte.

Hill mohl touto dobou zářit v bráně Arizony, ale ta ho v létě 2021 vyměnila do San Jose za Josefa Kořenáře. Těžil z toho Karel Vejmelka, který se hned na podzim stal arizonskou jedničkou. Kořenář po roce odešel do pražské Sparty.

"Adin byl úžasný spoluhráč a vždycky jsem věděl, že má na to, aby v NHL chytal jako jednička," řekl o Hillovi v průběhu finále jeho bývalý brankářský parťák z Arizony Darcy Kuemper.

Nyní na Hilla čekají příjemné starosti, protože mu končí smlouva s roční gáží 2,175 milionu dolarů a jako volný hráč bez omezení si bude moct vybírat z nabídek všech klubů.

Na trhu se mají objevit také veteráni Sergej Varlamov či Frederik Andersen, ale nejžhavějším zbožím mezi gólmany by mohl být právě Hill. "Pravděpodobně dosáhne na plat mezi 4,5 a 5 miliony dolarů," odhadl analytik stanice TSN a bývalý brankář Martin Biron.

Podle něj se Vegas svého hrdinu pokusí udržet s tím, že v příští sezoně by mohl vytvořit tandem s Thompsonem.