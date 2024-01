Bizarní plán se superhvězdou zaskočil i experta. Teď bek vedle Čecha válcuje NHL

Vedle Filipa Hronka prožívá Quinn Hughes životní ročník, aktuálně je favoritem na Norris Trophy pro nejlepšího beka hokejové NHL. V minulé sezoně přitom přímo v jeho klubu padl bizarní návrh, ať hraje jinde než v obraně.

Když 15 novinářů oficiálního webu NHL minulý týden cvičně rozhodovalo o Norris Trophy, všichni bez výjimky dali na první místo Hughese z Vancouveru.

Na dělené desáté příčce skončil s jedním bodíkem Hughesův český parťák Hronek.

Američanových 75 obdržených bodů však dává jasně znát, kdo je v opěvovaném obranném páru hlavní hvězdou.

"Quinn je lídr a motor našeho týmu," řekl o 24letém spoluhráči a novém kapitánovi mužstva forvard Conor Garland. "Taky je to někdo, kdo v každičkém střídání ohromí publikum a vlastně i nás na lavičce. Překvapí vás svými schopnostmi, bruslením, kreativitou."

Ve 48 zápasech rozjeté sezony nashromáždil Hughes už 59 bodů (12+47) a mohl by překonat stovku, pro zadáky těžko dosažitelnou. Za posledních 32 let to zvládli jen dva muži - Brian Leetch a loni Erik Karlsson.

Do toho Hughes vévodí nejen bekům, ale celé soutěži 35 kladnými body v hodnocení +/-. Experti oceňují, jak se v defenzivní práci zlepšil.

"Hraje impozantně směrem dopředu i dozadu. Zapůsobilo na mě i to, jak jde ostatním příkladem a jak je konzistentní," prohlásil generální manažer vancouverských Canucks Patrik Allvin.

V minulé základní části tak veselo nebylo. Kanadský tým nepatřil k nejlepším v soutěži jako dnes, motal se v průměru. Hughes dosáhl na skvělých 76 bodů, své stále platné maximum, ale ne všechny v klubu jako obránce přesvědčil.

Vyplývá to z tvrzení, s nímž ve vysílání stanice NHL Network přišel trenér Bruce Boudreau, který ještě loni vedl Vancouver, než dostal v lednu vyhazov.

"Tohle řeknu v televizi poprvé. Nebudu jmenovat, ale někdo v klubu se mě v minulé sezoně snažil přimět, abych z Quinna Hughese udělal centra," šokoval trenér, jenž před časem vedl Kanadu na prestižním Spengler Cupu.

"Cože?!" reagoval ve studiu bývalý brankář a nyní analytik Kevin Weekes.

Canucks odmítli prohlášení komentovat, ale bývalá videotrenérská asistentka mužstva Rachel Doerrieová potvrdila, že Boudreau tomuto tlaku opravdu čelil. A snad aby vyvrátila některé spekulace, doplnila, že s bizarním nápadem nepřišel majitel klubu Francesco Aquilini.

I na úrovni NHL se s pozicemi sem tam experimentuje, ať už jde o křídelníky ve středu útoku, nebo forvarda v obraně.

Předělávat ale elitního zadáka na centra? V týmu, který díky Eliasi Petterssonovi a J. T. Millerovi nedostatkem středních útočníků rozhodně netrpí? Boudreauovi to přišlo příliš bláznivé, a tak návrh vytrvale odmítal.

"Quinn by to pravděpodobně nevzal moc dobře," vysvětloval. Také poukázal na to, jak teď Hughes v přirozené roli beka září.

Čtyřiadvacetiletý Američan má v NHL dva mladší bratry, oba v New Jersey. Luke coby nováček také nastupuje v obraně, Jack ohromuje jako centr - s tím už ale byl draftovaný.