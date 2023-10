Experimenty s hvězdami NHL. Nedostatkové zboží řeší kluby neobvyklým tahem

Znáte je jako jedny z nejlepších hokejových křídelníků na světě. Nakonec z nich ale můžou být centři. I takové experimenty přinášejí přípravné kempy v NHL.

Legendární Jaromír Jágr si vždycky povzdychl, když musel z úzkého ledu v zámoří přecházet na ten široký, spjatý s mezinárodními turnaji. Mluvil o dvou odlišných sportech.

Co by asi řekl na to, kdyby se musel přizpůsobovat ještě mnohem výraznější změně, totiž přechodu z křídla na pozici centra.

Právě tento experiment teď hýbe přípravnými kempy Columbusu a Toronta. Týká se severských hvězd Patrika Laineho a Williama Nylandera.

Nemusí se to zdát, ale práce křídla a středního útočníka se podstatně liší. Centr podstupuje vhazování, má mnohem větší zodpovědnost při bránění, rozdává puky, zpravidla víc toho nabruslí. Zjednodušeně lze říci, že centr může hrát na křídle, ale křídlo nemůže hrát centra.

Proto jsou střední útočníci tak cenní, hlavně ti do prvních dvou formací.

Při draftu musíte táhnout hodně vysoko nebo mít štěstí, abyste na takového natrefili. A na volném trhu nebo při výměně si za hvězdného centra musíte výrazně připlatit, pokud je vůbec nějaký dostupný.

Řada klubů NHL proto nemá takový střed útoku, jaký by si představovala.

Některé týmy jsou ale kreativní. "Když nám chybí top centr a není kde brát, co kdybychom si ho vyrobili?" říkají si. Letos se tak děje u columbuských Blue Jackets a torontských Maple Leafs.

Columbus zkouší ve středu útoku 25letého Fina Laineho, který za sedm let ve slavné lize proslul jako křídlo s obávaným golfákem.

Experiment vlastně odstartoval už ke konci minulé základní části. Než Laineho vyřadilo zranění, zkusil si pozici centra ve dvou utkáních. Posbíral čtyři asistence.

Stávající tréninkový kemp přináší pokračování tohoto pokusu. Blue Jackets sice mají v zásobě celou řadu zajímavých středních útočníků, ale žádného opravdu elitního. Alespoň do doby, než vyzraje čerstvě draftovaný supertalent Adam Fantilli.

Proto trenér Columbusu Pascal Vincent šilhá po Lainem. "Přes léto jsem se pár chlápků z NHL ptal, co si myslí o Lainem v roli centra. Odpověděli, že Patrik je tak talentovaný, že by mohl hrát na jakémkoliv postu," líčil kouč.

Inspiroval ho také případ Tage Thompsona z Buffala, který v přípravě před dvěma roky přešel z křídla do středu a pak nečekaně vzlétl mezi ligové hvězdy.

I Lainemu to zatím jako centrovi jde, alespoň co se týče bodové a gólové produkce v přípravných zápasech. "Hrát centra, to je úplně jiný svět, ale líbí se mi to. Pořád musím na hodně věcech zapracovat, hlavně na buly, ale myslím, že je to jen další věc, kterou se prostě můžete naučit. Určitě jsem ochotný to udělat," prohlásil Fin.

Sedmadvacetiletý Nylander z Toronta má oproti Lainemu výhodu v tom, že roli centra v minulosti zastával. "Ale křídlo je křídlo. V NHL tam nastupuju celou dobu," podotkl.

"Samozřejmě jsem připravený hrát kdekoliv, kam mě trenér pošle. I jako centr jsem se cítil skvěle," popsal zkušenost s probíhajícím experimentem.

Zkusit Švéda ve středu útoku napadlo nového generálního manažera Toronta Brada Trelivinga. Maple Leafs si sice nemohou stěžovat na nedostatek hvězdných centrů, mají Austona Matthewse a Johna Tavarese, ale rádi by disponovali ještě jednou gólovou lajnou a soudí, že by ji mohl vést právě Nylander.

U 33letého Tavarese navíc přibývají hlasy, že s postupujícími roky a kvůli slabšímu bruslení a defenzivě by mu prospěl odsun na křídlo. Nad takovou trajektorií se pozastaví málokdo.