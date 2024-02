Dřív nemyslitelné. Kanada ztrácí dominanci, podtrhuje to kuriozita v Hronkově týmu

Kanada pomalu ztrácí dominantní postavení ve světě ledního hokeje. Projevuje se to i v probíhající sezoně zámořské NHL.

Na první pohled je z pohledu Kanady vše růžové. Vyhrála poslední dvě olympiády s účastí NHL, poslední dva Světové poháry a poslední mistrovství světa.

Také má nejlepšího hráče na planetě, Connora McDavida.

V pozadí ale probíhá pozvolná změna, která stále častěji přináší dřív nemyslitelné skutečnosti.

V aktuální sezoně NHL překvapí pohled na sestavu vancouverských Canucks, jeden ze sedmi kanadských klubů v soutěži, která dohromady čítá 32 celků.

Canucks úspěšně táhne americký kapitán Quinn Hughes nebo švédský útočník Elias Pettersson. Mezi lídry patří i český zadák Filip Hronek.

A Kanaďané? Ti jsou takřka k nenalezení. V aktuální základní sestavě jsou jen dva, obránci Noah Juulsen a Tyler Myers - ten se navíc narodil v americkém Texasu. Tolik má Vancouver v základu i Rusů, největší zastoupení pak mají Švédové a hlavně Američané.

Je to ironie, neboť "Canuck" je slangový výraz pro Kanaďana.

V play off před necelými třinácti lety, kdy postoupili do finále a zopakovali svůj největší klubový úspěch, nasadili Canucks patnáct Kanaďanů, to se rovnalo víc než polovině mužstva.

Ještě delší skok do historie odhalí, že v části 70. let hrával za Vancouver jediný Nekanaďan, Američan Gerrny O'Flaherty. Tehdy Canucks skladbou týmu řádně reflektovali svůj název.

Jejich proměna kopíruje tu, kterou prošla celá NHL. V "sedmdesátkách" měli Kanaďané ligu takřka pro sebe, s přívalem Evropanů a s rozvojem amerického hokeje však dominantní postavení ztratili. A dále ztrácejí.

V desátých letech stávajícího století přestali tvořit většinu soutěže. V minulé sezoně měli zhruba 42procentní hráčské zastoupení.

Následovali Američané s 28 procenty. Švédové, Rusové, Finové a Češi pak dohromady tvořili čtvrtinu ligy.

Patrný je zejména raketový vzlet Spojených států. Online deník Business Insider už před lety předpovídal, že co se týče hráčské skladby, "NHL by v roce 2028 poprvé mohla být více americká než kanadská".

"Hodně států USA přijímá hokej za svůj, NHL je navíc po celé zemi, což přispívá k dalšímu rozvoji téhle hry," komentoval nedávno elitní americký brankář Connor Hellebuyck hokejový vzestup své domoviny.

"Pomáhá i to, že máme mnohem početnější populaci, takže je odkud brát," dodal.

V Kanadě žije kolem 40 milionů lidí, USA překročily 330 milionů. Už teď mají podle hokejové federace IIHF více registrovaných hráčů než jejich severní soused a jsou v tomto ohledu světovým lídrem.

Kanada má ale pořád - navzdory populační nevýhodě - více juniorů (362 tisíc oproti 320). Těží z toho, že lední hokej je sportovní jedničkou v zemi.

To ale nemusí platit věčně, a to i kvůli vstřícné migrační politice a s ní související demografické změně.

V průzkumu z minulého roku označilo hokej za svůj nejoblíbenější sport na sledování skoro 31 procent Kanaďanů. Další sporty zůstaly na jednociferných číslech. Mezi lidmi od 18 do 24 let však hokej s necelými 22 procenty vyhrál jen relativně těsně před basketbalem (17,6 procent) a fotbalem (12,4).

U těch, kteří se nenarodili v Kanadě, je pak hokej dvojkou (13,1) mezi fotbalem (20,8) a basketbalem (10).

"Hokej neustále čelí výzvě, aby oslovil lidi z celého světa, kteří přicházejí do Kanady a pro které hokej není dominantním sportem," prohlásil Jack Jedwab z Asociace pro kanadská studia, která si průzkum nechala vypracovat.

Současná realita Canucks, tedy sestava s minimem Kanaďanů, může v NHL nakonec být běžná.