Nejlepší Češi v jedné lajně? Drama kolem Hertla jde do finále, "volno" je u Pastrňáka

David Pastrňák a Tomáš Hertl jsou - alespoň podle průběžného pořadí Zlaté hokejky - nejlepšími českými hokejisty. Teď by se mohli sejít v jednom klubu a dokonce v jedné lajně.

Pořád jde spíš o teoretickou šanci. Hertla, kterému v San Jose končí smlouva, spojují zámořští novináři s řadou klubů. Nejčastěji se hovoří o newyorských Rangers, Coloradu, Minnesotě, Pittsburghu a právě Bostonu - ten je z českého pohledu nejzajímavější.

Za Bruins po slabším rozjezdu opět válí David Pastrňák, černou práci obstarává Tomáš Nosek. K tomu si připočtěte zraněného beka Jakuba Zbořila a farmáře Jakuba Lauka.

Tuto českou kolonii by mohl rozšířit Hertl, který stojí ve 28 letech na kariérní křižovatce.

V NHL hrál jenom za San Jose, kde si vybudoval výsostnou pozici. V rozjeté sezoně odehrál 59 zápasů a posbíral 48 bodů (25+23). S icetimem kolem 20 minut je nejvytěžovanějším útočníkem klubu, spolu s Timem Meierem dal nejvíc gólů. K tomu exceluje na buly, vyhrává přes 54 procent z nich. Pro kouče týmu Boba Boughnera je nepostradatelný.

"Tommy zapracoval na detailech ve své hře. Nejenže proti top lajnám soupeře boduje, ale také je dokáže ubránit a vést spoluhráče," řekl Boughner. "Býval to kluk, pro kterého byla příznačná láska k hokeji a úsměv na tváři, prostě sympaťák. Teď se z něj stal chlap, který je v kabině hodně slyšet. Vždycky řekne, co je třeba, a pomáhá mladým klukům. Je to lídr."

Hertl dostává v San Jose za tyto služby v průměru 5,6 milionu dolarů ročně (kolem 125 milionů korun). Problém je, že mu kontrakt v létě vyprší a už 21. března, tedy na začátku příštího týdne, končí přestupy.

To ve světě byznysu NHL prakticky znamená, že Hertl v příštích dnech buď smlouvu prodlouží, nebo ho šéfové vymění a získají patřičnou protihodnotu. V létě by o klíčového centra mohli přijít bez náhrady.

Jednání podle zámořských médií stále probíhají. Jisté je, že peníze na Hertla jsou. Mohl by dostat kontrakt s ročním platem kolem osmi milionů dolarů. Sharks pomohlo, že se před časem zbavili problémového křídelníka Evandera Kanea, který pod platovým stropem zabíral sedm milionů.

Pierre LeBrun ze serveru The Athletic si však klade otázku, jestli Hertl vlastně chce zůstat, a to kvůli herní bídě v San Jose.

Kalifornský klub dvakrát v řadě nepostoupil do play-off a pravděpodobně se nedočká ani letos. Už delší dobu od kritiků slyší, že je zralý na přestavbu. A během ní je útok na Stanley Cup sci-fi.

Boston, Colorado, Rangers… To jsou z pohledu nejbližší budoucnosti mnohem lákavější destinace.

Navíc v Bostonu by se Hertl mohl sejít v jedné formaci s Pastrňákem, který momentálně nehraje v "superútoku" s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem, ale ve druhé lajně s Taylorem Hallem, kde chybí stálý centr. Po odchodu Davida Krejčího měl post obsadit Charlie Coyle, ale neuspěl.

"Hertl v San Jose vytvořil mimořádně silnou dvojici s Meierem. Je snadné si představit, že něco podobného by se mu povedlo s krajanem Pastrňákem a Hallem, který Meiera v lecčems připomíná," napsal The Athletic. "Pokud by si sedl s oběma, Boston by měl hned dva impozantní útoky, jedny z nejhrozivějších v lize."

Bruins by za Hertla mohli nabídnout křídelníka Jakea DeBruska, který se v kariéře poněkud zadrhnul, jednoho z dvojice mladých centrů Jack Studnicka-John Beecher a také minimálně jeden vysoký výběr v draftu.

Otázkou je, jestli to bude stačit. Hertl totiž už delší dobu vzbuzuje zájem po celé lize.

Těšit ho může, že má osud do značné míry ve svých rukách. Díky speciální klauzuli může být bez souhlasu vytrejdovaný jen do tří klubů, které si sám vybral. Cokoliv jiného musí schválit.