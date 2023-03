Byl to šok, hodnotí Vrána pokažený vztah s Detroitem. V St. Louis pálí jako nikdo

Detroitští Red Wings ho vyměnili v podstatě za nic, dokonce ještě zaplatili. V St. Louis však křídelník Jakub Vrána ožil a dokazuje, že je jedním z nejnadanějších střelců hokejové NHL.

"Věděli jsme, že umí dávat góly. Věděli jsme, že skvěle bruslí. Věděli jsme, že je šikovný. Už dřív to všechno prokázal," říká o bývalém parťákovi detroitský útočník Dominik Kubalík, překvapený tedy není.

Sedmadvacetiletý Vrána posbíral v osmi utkáních za St. Louis Blues šest bodů (5+1) a vyslal 28 ran, což z něj s průměrem 3,5 dělá nejaktivnějšího střelce mančaftu.

Pod platovým stropem přitom zabírá jen 2,625 milionu dolarů, bude tomu tak i v příští sezoně, po níž kontrakt vyprší. Zbytek z roční gáže 5,25 milionu podle domluvy nadále platí Detroit, který jinak za českého kanonýra získal jen volbu v sedmém kole draftu 2025 a centra pro farmu Dylana McLaughlina, tedy téměř nic.

Výměna se upekla těsně před uzávěrkou přestupů na začátku března.

"Když ho vytrejdovali, nechci říct, že byl šťastný nebo něco takového, ale myslím, že cítil jistou úlevu," líčí Kubalík. "Znáte to, nový začátek, čistý stůl. Může ukázat, čeho je v téhle lize schopný."

Podle některých statistik patří Vrána k nejlepším kanonýrům NHL. Od půlky dubna, kdy ho vyměnili z Washingtonu do Detroitu, střílí 0,54 gólu na zápas. Jen devět hráčů si vede lépe.

V gólech při hře pět na pět za 60 minut hry, což je statistika, která nebere v potaz přesilovky a zohledňuje čas strávený na ledě, je pak Vrána s hodnotou 1,84 jedničkou soutěže (z hráčů, kteří odehráli alespoň 41 zápasů, půlku jedné základní části). Druhý je Auston Matthews, pátý David Pastrňák.

Také ale platí, že během této doby odehrál Vrána jen 50 zápasů, z toho 42 za Detroit.

Hodně duelů zmeškal. Většinu minulé sezony chyběl kvůli zranění ramena a v té aktuální odehrál jen dvě utkání, než nastoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který hokejistům pomáhá v případě psychických problémů nebo závislostí.

V půlce prosince, tedy zhruba po dvou měsících, se Vrána vrátil a hned zamířil do farmářské AHL. Tam měl původně absolvovat jen kondiční pobyt, ale pak ho Red Wings - s cílem, aby mohl v nižší soutěži zůstat déle - umístili na listinu nechráněných hráčů. Nevadilo jim riskovat, že o něj přijdou bez náhrady.

Tou dobou už ze zákulisí proudily zprávy, že Vrána v Detroitu dohrál. Nakonec přeci jen povýšil do hlavního týmu, ale moc prostoru nedostal a ve třech utkáních nebodoval.

"V kariéře se mi přihodili určité věci a Detroit je asi nepřijal moc dobře, jak můžete vidět," zhodnotil Vrána pošramocený vztah s Red Wings. "Když jsem opustil asistenční program, nedostal jsem žádnou šanci. Rozhodli se mě přes listinu nechráněných hráčů poslal do AHL bez jediného zápasu. Byl to pro mě šok," pokračoval s tím, že když ho později povolali do NHL a nejdřív ho nechávali jen mezi zdravými náhradníky, věděl, že už to mezi ním a klubem fungovat nebude.

Slavnou organizaci si jinak chválil, ale potom, co se - podle svých slov - vrátil jako nový člověk, čekal větší důvěru. "Byl jsem z toho trochu frustrovaný. Čekal jsem, že mi budou věřit o trochu víc a že mi dají šanci, abych se dal herně dohromady. Nevyšlo to. Nevím, co za tím je," dodal.

V St. Louis se každopádně chytil a šanci nepochybně dostává. Momentálně je na icetimu 15:01 a nastupuje v elitní lajně s kanadskými hvězdami týmu Robertem Thomasem a Jordanem Kyrouem.

V posledním utkání Vrána nebodoval, shodou okolností to bylo doma proti Detroitu. Další příležitost bude mít v noci na pátek opět proti Red Wings, tentokrát ale na jejich ledě.