Nežádaný Rittich. S ním bych chtěl být v karanténě nejméně, líčí hvězda

Mark Giordano stejně jako ostatní hokejisté netráví večery na stadionu, ale na gauči. A je rád, že společnost mu kromě činek dělají manželka s dvěma dětmi a ne David Rittich.

Hvězdný Giordano, který před rokem vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL, si z českého brankáře utahoval při rozhovoru s novináři na dálku.

"S Davidem bych chtěl být v karanténě nejméně," řekl Giordano o parťákovi z Calgary. "Lije do sebe hodně limonád, takže bych mu pořád musel přinášet zásoby. A polovinu času na ledě na mě křičí, snaží se mi něco říct, ale já nemám tušení, o čem mluví."

Zatímco většině hokejistů sezona skončila, Giordano či Rittich stále čekají, jak se situace v Severní Americe vyvine. NHL kvůli pandemii koronaviru přerušila základní část, ale doufá v pokračování. Minimálně by chtěla stihnout play off.

Zámořskou ligu povzbudilo, že by se netřela s letní olympiádou v Tokiu, která měla proběhnout na přelomu července a srpna, ale pořadatelé ji o rok odložili.

"A v případě, že zase začneme hrát, to bude jedno z nejlepších play off vůbec, protože každý klub bude mít všechny hráče zdravé a připravené jít do akce," zmínil další výhodu Giordano. "Myslím, že by proti sobě nastoupily nejlepší verze všech týmů."

Na druhou stranu je dost možné, že přerušený ročník NHL skončí nadobro.

Soutěž zatím hlásí jen dva nakažené hokejisty z Ottawy a další dva z Colorada. Onemocněl rovněž majitel newyorských Rangers James Dolan.

V Severní Americe však koronavirus řádí naplno. Sužuje především Spojené státy, které hlásí desítky tisíc nakažených a stovky zemřelých. To nejhorší má přitom teprve přijít. Hokej tedy jde stranou.

Rittich do stávají sezony poprvé vstoupil coby týmová jednička Calgary. Začal skvěle a později dokonce dostal pozvánku na All-Star Weekend.

Především v únoru však zářit přestal. Procentuální úspěšnost zákroků vytáhl jen 88,7. Celkově je na čísle 90,7.

Proto krátce před přerušením soutěže dostával víc prostoru Rittichův zkušený parťák Cam Talbot, jenž naopak našel formu po slabším úvodu.

"Ano, Ritterovy výkony šly trošku dolů, ale nemyslím si, že hlavním viníkem je on," řekl stanici Sportsnet trenér brankářů Calgary Jordan Sigalet. "Vím, že lidé jsou na něj tvrdí, ale kvůli hře nahoru dolů jsme ho někdy nechávali na holičkách, což ovlivnilo jeho čísla. Pořád se učí, v lize není dlouho, takže se s ním bavím o tom, jak by měl zvládat emoce a jak nakládat s úspěchy a nezdary."

O další práci se 27letý Rittich bát nemusí. Jako jediný z gólmanů Calgary (včetně těch z farmy) má smlouvu na další sezonu. Vydělá si 2,75 milionu dolarů.

A dál bude z brankoviště "peskovat" kapitána Marka Giordana.