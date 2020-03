Vodkou a traktory proti koronaviru, velí Lukašenko. Hokej běží už jen v Bělorusku

Hokejové ligy po světě jsou přinejmenším přerušené. Květnové mistrovství světa nebude. Jedině v Bělorusku ještě hrají. Tamní prezident Alexandr Lukašenko z koronaviru strach nemá.

Poslední velkou soutěží, která kvůli pandemii nového typu koronaviru ještě drží určitou naději na obnovený rozjezd, je zámořská NHL. Zbytek už nečeká. Stadiony utichly.

Zdálo by se, že hokej pro aktuální sezonu definitivně skončil. Nikoliv. V Bělorusku právě doběhlo semifinále nejvyšší ligy a brzy dojde na finálovou vřavu mezi Minskem a Soligorskem.

A to není vše. Trenér běloruské reprezentace Michail Zacharov ještě donedávna cepoval své svěřence pro - již zrušený - světový šampionát. Bez ohledu na koronavirus.

"Proč bych se ho bál?" nechápal kouč. "Musíte se akorát správně chovat - méně mluvit s lidmi. Jinak chodím do obchodů, restaurací, na tréninky. Kamkoliv."

Ani ne desetimilionové Bělorusko aktuálně má 86 potvrzených případů nákazy, opozice navíc mluví o falšování dat. Místo drakonických opatření, aplikovaných třeba v Česku, však život běží dál bez zásadních změn.

Autoritativní prezident Lukašenko, jinak velký příznivec hokeje, má na pandemii vlastní recepty. Občanům mimo jiné doporučil saunu až třikrát týdně a vodku. "40 až 50 gramů čistého alkoholu virus otráví. Ale nepijte v práci," prohlásil prezident.

Lékaři přitom upozorňují, že konzumace alkoholu, navíc nadměrná, naopak škodí, neboť oslabuje organismus.

Ne podle Lukašenka, který přidal ještě jednu pozoruhodnou perspektivu: "Je krásné v televizi sledovat, jak lidé pracují s traktory a o virech vůbec nemluví. Traktory totiž všechny vyléčí. A pole také."

Cizince, kteří v běloruské lize nastupují, podobné výroky zarážejí.

"Prezident Běloruska řekl, že vodka a sauna pomáhají v boji proti koronaviru," podivoval se před časem finský zadák Joonas Hurri, který s Grodnem vypadl v semifinále. "Zvláštní prohlášení, ale někteří lidé tomu věří. Myslím, že to vypovídá o zdejším přístupu ke koronaviru. Všechno probíhá vcelku normálně a hodně lidí nevěnuje zprávám o pandemii velkou pozornost."

Jaroslav Kristek, který asistuje Antonínu Stavjaňovi u juniorů Zlína, strávil právě v Grodnu čtyři roky. S bývalými parťáky je stále v kontaktu.

"Co vím, kluci moc hrát nechtějí. Nejen tedy cizinci, ale i Bělorusové," řekl Kristek serveru hokej.cz. "Logicky mají obavy o zdraví. Jenže v Bělorusku je to tak, že sami od sebe toho nenechají. Tohle si tam nikdo nedovolí. Nemyslím si, že by se někdo z kluků sekl a odmítl nastoupit."

Velí Lukašenko, podle kterého pandemii zřejmě zažene vodka, sauna a traktory.

Je libo fotbal?

Hokej tak spěje do finále a třeba fotbalová soutěž, hraná systémem jaro - podzim, minulý týden odstartovala. Z 55 nejvyšších lig soutěží v Evropě běží jako jediná. Diváci na ni chodí, opatření jsou minimální. Spočívají třeba v tom, že doktoři měří hráčům teplotu.

"Je to neuvěřitelné," řekl deníku The Sun Alexandr Hleb, bývalý hvězdný běloruský záložník.

"Všichni tu vědí, co se děje v Itálii a Španělsku," pokračoval. "Nevypadá to dobře. Ale u nás lidé věří vládě, že to není tak hrozné jako ve zprávách. Já jsem doma s rodinou. Ale když už jdu ven, vidím, že ulice a restaurace jsou pořád plné. Možná prezident čeká, jak se to s virem vyvine. Možná přestaneme hrát za týden nebo za dva."