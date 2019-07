"Bude litovat." Panarin rozhořčil ruské legendy, kritika Putina může mít dohru

před 55 minutami

Za amerického agenta ho neoznačili, celkově si však hvězdný Artěmij Panarin v ruských hokejových kruzích pohoršil. Po překvapivě otevřené kritice prezidenta Vladimira Putina sbírá od slavných krajanů především nelichotivé reakce.

Když 27letý Panarin ke konci minulého týdne v Petrohradu odkryl v hodinovém rozhovoru své politické názory, vyvolal poprask. Není zvykem, aby prominentní ruský hokejista veřejně kritizoval Putina a poměry ve vlastní zemi.

"Děláme chybu, když k současnému prezidentovi vzhlížíme jako k supermanovi. Je stejný jako my, vlastně se dá říct, že on má sloužit nám," prohlásil mimo jiné Panarin.

Ihned začal plnit titulky zámořských, ale i ruských médií, v nichž postupně naskakovaly zpravidla nesouhlasné reakce bývalých hokejistů.

"Myslím, že Artěmij bude svých výroků ještě litovat (ve smyslu, že si uvědomí jejich nesprávnost, pozn. red.)", řekl pro championat.com dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov.

"Každý má právo na svůj názor, Artěmij není výjimkou, ale takovéhle výroky mu podle mě ubírají kredit," přidal legendární Boris Michajlov. "Jedna věc je, kdyby takhle mluvil o svém kamarádovi, ale u prezidenta, který má mezi občany nezpochybnitelný respekt, jde o něco úplně jiného. Kdyby Artěmij jakožto hokejista mluvil raději o šéfech svého klubu, bylo by to korektnější."

Panarin před třemi týdny přestoupil k newyorským Rangers, kde podepsal obří sedmiletý kontrakt. Díky průměrnému ročníku platu 11,6 milionu dolarů je nejlépe placeným Rusem v NHL.

Vjačeslav Bykov, jenž zhruba dekádu nazpět trénovat sbornou, byl k Panarinovi shovívavější. "Žijeme ve svobodné a demokratické zemi," sdělil serveru Sport24.ru. "Každý může vyjádřit svůj názor a stát si za ním. Pokud jde o ta konkrétní slova, řeknu jen to, že jsem volil Putina."

"Každý by měl nejdřív přemýšlet a až pak něco říct," přidal bývalý útočník German Titov, známý z olympiády v Naganu. "Proto by se měl Panarin nad svým chováním zamyslet. Pokud jen vtipkoval, musí pochopit, že ne vždy je to vhodné. Ve svých letech už by měl být moudřejší."

Někdejší ofenzivní hvězda a aktuálně funkcionář Kontinentální ligy Valerij Kamenskij dal v reakci na Panarinův výbušný rozhovor doporučení novinářům: "Ptejte se hokejistů na hokej a sport, ne na politiku. Tu nechme lidem, kteří ji mají jako povolání."

Panarin v ruských hokejových kruzích evidentně narazil. Jistou podporu mu zdvihnutým palcem u instagramového příspěvku vyjádřil akorát obránce Colorada Nikita Zadorov.

Bývalý tenista Jevgenij Kafelnikov, jenž Putina delší dobu kritizuje, zase napsal: "Čekám na plamenné komentáře ruských patriotů k rozhovoru 'agenta' Panarina."

Kdo rozhodne, co je fake news?

Panarin při kritice poměrů v Rusku zároveň vysvětloval, jak k ní dospěl. Částečně ho ovlivnila média, která jsou vůči vládě kritická, jako je například Echo Moskvy. "Nemusíte být génius, stačí být otevřený jiným názorům," řekl útočník. "Myslím, že kdybych celý den sledoval jenom První kanál (nejsledovanější stanice v Rusku, pozn. red.), musel bych si pak říkat, že všichni na světě kromě nás jsou zlí, což ale není možné. Normální lidé jsou všude."

Přestože Panarin svou otevřeností udivil, proti Putinovi a spol. se poprvé vymezil už v březnu. Skrze Instagram reagoval na zákon, který má například omezit kritiku vlády. "Vznikl proto, abyste k ní nebyli neuctiví a abyste nešířili fake news. Ale kdo rozhodne, co je fake news a co ne?" ptal se v rozhovoru.

"Je jasné, co se stane. Mě na internetu také urážejí, když prohraju. Není to nic strašného. Vláda vždycky nedělá to, co je správné. Proto existují novináři a svoboda slova, aby šlo poukázat na chyby. Kde není konkurence, není ani progres."

Panarin odešel do zámoří teprve před čtyřmi lety, kdy kývl na nabídku Chicaga. Kromě jiného hokeje poznal rovněž odlišné společenské poměry.

"V naší zemi mnozí věří, že nemůžete říkat špatné věci o vládě, nebo vás zabijí, případně otráví. To je špatně," pokračoval křídelník. "V Americe může sportovec říkat o prezidentovi, co chce, a nic se nestane. Může odřeknout pozvání do Bílého domu."

Někteří ruští novináři si teď pokládají otázku, zda výbušný rozhovor bude mít dohru.

"Panarin pronesl hodně silných výroků, které mu někteří možná neodpustí," napsal Lev Lukin ze serveru championat.com. "Samozřejmě je řeč o národním týmu. Jak víme, funkcionáři sborné mají výborné vztahy s nejvyššími představiteli státu, u nichž se hráčova odvážná slova nesetkají s pochopením."

Panarin naposledy reprezentoval Rusko na mistrovství světa 2017, kde ovládl produktivitu turnaje. Jak dlouho si počká na další šampionát, nemusí podle Lukina záviset jen na výsledcích Rangers.