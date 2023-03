Krach české kolonie v Detroitu. Půlky se klub zbavil, ze zbytku už nezáří nikdo

Počtem Čechů jako jediní v hokejové NHL konkurovali Bostonu. Před uzávěrkou přestupů se však detroitští Red Wings půlky své české kolonie zbavili. Ta zbylá polovina navíc není moc vidět.

Slovutný generální manažer Steve Yzerman vybudoval v Detroitu, kterému kdysi dělal kapitána, pozoruhodnou českou kolonii.

Od nástupu do funkce v dubnu 2019 prodloužil smlouvu Filipu Hronkovi i Filipu Zadinovi a hlavně výměnou přivedl Jakuba Vránu a na volném trhu ulovil Dominika Kubalíka.

Stávající sezonu odstartovali v hlavním týmu Red Wings všichni čtyři, čímž konkurovali pětičlenné české baště v Bostonu. Po březnové uzávěrce přestupů však zbyli jen Kubalík se Zadinou. A ani jednomu se momentálně nedaří.

V případě Zadiny nejde o zvrat. Třiadvacetiletý křídelník odstartoval základní část dvěma zápasy na tribuně a pak v devíti utkáních nebodoval, navíc si při blokování střely zlomil nohu a dlouho marodil.

Hned po návratu se gólově prosadil, ale celkově v 25 zápasech dosáhl jen na zápis 2+3.

"Je to kluk, který dokáže táhnout ofenzivu. Statisticky to tam ještě není, ale vidíte určité záblesky," komentoval Zadinu před časem trenér Derek Lalonde.

Český útočník zatím v NHL dosáhl nanejvýš na 10 gólů a 24 bodů, a to v minulém ročníku. Na šestého hráče draftu 2018 je to málo, proto se spekulovalo o jeho výměně. "Může být k dispozici klubu, který stále věří, že má potenciál jako střelec," napsal před přestupní uzávěrkou web MLive.

To Kubalík vlétl do sezony fantasticky. Ze čtvrté formace díky dobrým výkonům rychle povýšil a v prvních 25 zápasech posbíral stejný počet bodů (10+15).

Zběsilé tempo však neudržel, teď se mu neblíží ani vzdáleně. V posledních šesti kláních bodoval jednou, v posledních dvanácti třikrát (2+1).

"Když dával góly na začátku ročníku, všechno šlo do brány, střílel sebejistě. Nyní si někdy možná můžete všimnout toho, že když mu všechno nevychází, jak by chtěl, tak o tom začne až moc přemýšlet," prohlásil nedávno kouč Lalonde.

Kubalík je s 18 brankami stále druhým nejlepším střelcem Red Wings za kapitánem Dylanem Larkinem, ale na 30 gólů, které nastřílel v Chicagu coby nováček, už letos nejspíš nedosáhne.

Jestli někdo v Detroitu prožíval životní sezonu, tak Hronek, jenž sbíral víc než půl bodu na zápas a byl produktivnější než vycházející německá superhvězda Moritz Seider.

Přesto ho potkala výměna. Yzerman kývl na lákavou nabídku od Vancouveru, který za českého ofenzivního zadáka (a volbu ve čtvrtém kole draftu 2023) obětoval draftovaný výběr v prvním a druhém kole.

Poté kanadský manažer vyměnil také Vránu, který měl minimálně v aktuálním ročníku problémy mimo led a o jeho odchodu se spekulovalo od ledna. Protihodnota skoro nestojí za řeč, St. Louis poslalo jen volbu v sedmém kole draftu 2025 a farmáře Dylana McLaughlina. Red Wings navíc budou dál platit polovinu střelcova více než pětimilionového platu v dolarech.

Yzerman nechtěl rozlučku s Vránou a její příčiny moc komentovat. "Nemyslím si, že můžu zacházet do podrobností ohledně toho, co se dělo," poznamenal. "Řeknu jen to, že Jakubovi přeju hodně štěstí v jeho hokejové kariéře na ledě i mimo něj. Pro obě strany prostě nastal čas, aby obrátily list."

V systému Detroitu je ještě brankář Jan Bednář, ale smlouvu zatím nepodepsal. Momentálně třetím rokem nastupuje v kanadské juniorce QMJHL a do NHL má daleko.

Jediným klubem NHL, o němž se aktuálně dá hovořit jako o české baště, je tak Boston.