Vrána se propadá i na farmě. Detroit už s ním do budoucna nepočítá, zní z NHL

Trápení Jakuba Vrány pokračuje. Jeden z nejlepších českých střelců posledních let na farmě hokejového Detroitu stále nevstřelil gól a nově navíc skončil mezi zdravými náhradníky.

Když se v půlce prosince po dvou měsících vrátil z asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který hokejistům pomáhá v případě psychických problémů nebo závislostí, optimisté předpokládali, že v nejlepší lize světa zase začne střílet góly.

Šestadvacetiletý Vrána se však stále hledá. Na farmě v Grand Rapids, kde měl původně absolvovat jen krátký kondiční pobyt, má po šesti zápasech jedinou asistenci a šest minusových bodů v hodnocení pobytu na ledě. V posledních třech duelech pak vystřelil jen třikrát. Ne, to na povýšení nevypadá.

Detroitu, který v ofenzivě patří do ligového podprůměru, by se přitom kanonýr hodil.

"Je snadné říct, ať povoláme Vránu, když nestřílíme góly. On má ale po šesti zápasech v Grand Rapids nula branek. Nadějí je jeho potenciál," věří trenér Detroitu Derek Lalonde, že Vrána střelecké trápení prolomí.

Od výměny z Washingtonu k Red Wings patří český křídelník v gólech na zápas k deseti nejlepším kanonýrům soutěže.

Hodně duelů ale zmeškal. Většinu minulé sezony chyběl kvůli zranění ramena a v té aktuální odehrál jen dvě utkání, než nastoupil do zmíněného asistenčního programu.

Nyní se překvapivě trápí i na farmě. V posledním zápase proti Iowě, farmě Minnesoty, dokonce zůstal mezi zdravými náhradníky. Místo něj naskočil 30letý Kyle Criscuolo.

Nutno však podotknout, že výkony nemusely být jediným nebo hlavním důvodem. Farmářská AHL je totiž především ligou, kde NHL rozvíjí své hráče. Platí pravidlo, že do pole můžete nasadit maximálně šest "mazáků", tedy hokejistů, kteří už v profesionálních soutěžích odehráli určitý počet duelů. Grand Rapids Griffins mají těchto hráčů víc, a tak na některé občas nezbyde místo.

Ze zámořských médií každopádně stále hlasitěji zaznívá, že vztah Vrány s Detroitem se zhoršil.

Jedním z příznaků je tah Stevea Yzermana ze začátku ledna, kdy generální manažer Red Wings kvůli přetlaku v kádru umístil českého forvarda na listinu nechráněných hráčů. Díky tomu ho mohl nechat na farmě. Zároveň ale riskoval, že o něj přijde bez náhrady. To se však nestalo, neboť žádný konkurenční klub zájem neprojevil.

"Vránovi je teprve 26 let, ale očividně nezapadá do budoucích plánů Red Wings," hodnotil situaci Ansar Khan z webu MLive.

Podle něj i dalších novinářů je nasnadě výměna, kterou ale komplikuje Vránův kontrakt s roční gáží 5,25 milionu dolarů pro tuto a příští sezonu. Detroit by si pravděpodobně musel ponechat část hráčova platu.

Vrána mezitím doufá, že herní mizérii prolomí. "Vím, že nehraju tak, jak dokážu hrát," přiznává. "Teď jde o to, co s tím udělám. Musím prostě nadále pracovat a soustředit se na to, co můžu ovlivnit. Doufám, že těm, kteří mi nevěří, dokážu, že se mýlili."