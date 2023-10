Pastrňák zazářil v žebříčku top hráčů. Nový parťák zírá na jeho chemii se Zachou

Jako jediný Čech je v žebříčku padesáti nejlepších hokejistů zámořské NHL a čeká se, zda znovu pokoří metu 60 gólů. Při této misi čeká Davida Pastrňáka výrazná změna - nová útočná formace.

V noci na čtvrtek proti Chicagu rozehrají bostonští Bruins svou jubilejní stou sezonu NHL.

Po ztrátě řady opor na letním trhu už nepatří mezi hlavní favority na Stanleyův pohár, ale do play off by podle prognóz zámořských médií proklouznout měli.

Hodně budou spoléhat na 27letého křídelníka Pastrňáka, který v poslední základní části ovládl týmovou produktivitu o 46 (!) bodů. Celkem bodoval 113krát a nastřílel 61 branek, což ho v souboji o Hart Trophy pro nejužitečnějšího muže ligy katapultovalo na druhé místo za nedostižného Connora McDavida.

Nyní je "Pasta" jediným českým zástupcem v top padesátce hokejistů NHL.

Stanice NHL Network ho zařadila na páté místo za McDavida, Nathana MacKinnona, Leona Draisaitla a Calea Makara, čili samé centry a jednoho beka. Podle TSN je Pastrňák světovou sedmičkou, mezi křídly ho předběhl Matthew Tkachuk.

Online deník The Athletic předpovídá, že český showman fazónu neztratí a že znovu pokoří 60gólovou hranici.

"Jasně, je bez Krejčího. Také už nemá Bergerona, který by mu při přesilovce připravoval puky," připomněl autor textu Fluto Shinzawa odchody dvou klíčových centrů. "Pastrňák je ale v ofenzivě sám o sobě explozivní jako plamenomet, dokáže skórovat všemi možnými způsoby."

Další Shinzawaova předpověď: "Pavel Zacha bude poprvé v kariéře sbírat bod na zápas."

Tip vychází z toho, že Zacha oproti minulému ročníku dostane více prostoru. Právě on by po odchodu Patrice Bergerona a Davida Krejčího měl být elitním centrem mužstva.

Přípravný kemp potvrdil domněnku, že trenér Bostonu Jim Montgomery chce mít Zachu vedle Pastrňáka. Ostatně spolu nastupovali už v uplynulé sezoně, jen jim většinu času dělal centra Krejčí.

Teď tato zodpovědná úloha padne na Zachu. Místo něj začne ve formaci jako levé křídlo nejspíš James van Riemsdyk, byť v průběhu kempu došlo i na zvučnější variantu s Bradem Marchandem.

"Mezi Zachou a Pastrňákem je fantastická chemie. A van Riemsdyk k nim pasuje dobře, díky své urostlé postavě dokáže před soupeřovou bránou nadělat neplechu," zhodnotil lajnu Nick Goss z televize NBC.

Čtyřiatřicetiletý van Riemsdyk v minulosti nastupoval za Toronto a Philadelphii, takže současné české parťáky zná hlavně jako protivník.

"Moc dobře vím, že jsou to oba skvělí hráči," řekl časopisu The Hockey News. "Nevím, jestli je to nějaký český faktor, nebo něco jiného, ale vypadá to, že se vzájemně velmi dobře doplňují, jako by věděli, co se tomu druhému zrovna honí hlavou. Já se jen snažím číst jejich hru a dělat svoji práci."

Ta ve velkém spočívá v brilantní práci v brankovišti. Není náhoda, že od svého příchodu do NHL v roce 2009 vstřelil van Riemsdyk 56 gólů díky teči. Nad ním jsou už jen Chris Kreider a Joe Pavelski, další neoblíbenci ligových brankářů.

Minulá základní část americkému veteránovi nevyšla. Kvůli zlomenému prstu promarodil víc jak šest týdnů a v 61 zápasech posbíral 29 bodů (12+17).

Vzal tak zavděk roční smlouvu s Bruins na "pouhý" milion dolarů.

Teď by rád dokázal, že si zaslouží víc. Třeba již zmíněný novinář Shinzawa ale předpovídá, že van Riemsdyk z elitní Zachovy lajny nakonec vypadne.