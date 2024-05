Sníh, krutá zima. Cyklisté odmítli nastoupit na start etapy Gira, vymohli si zkrácení

Dnešní 16. etapa Gira d'Italia byla po protestu cyklistů kvůli extrémně špatnému počasí výrazně zkrácena.

Místo 206 kilometrů se pojede jen 121 km, aby se cyklisté vyhnuli sněžení a mrazu v alpském průsmyku Umbrail, kudy měla trasa vést.

Start je naplánován na 14:00 ze Spondinigu, cíl bude podle plánu ve Val Gardeně.

Peloton včetně Čechů Jana Hirta a Josefa Černého měl dnes po volném pondělí odstartovat z lyžařského střediska Livigno, kde v neděli vyvrcholila královská 15. etapa.

Zhruba po třiceti kilometrech je mělo čekat stoupání do průsmyku Umbrail, kde však předpověď hlásila pravděpodobnost 95 procent sněžení a teploty kolem dvou stupňů Celsia.

"Takové podmínky představují výrazná zdravotní rizika," napsala v oficiálním protestu Asociace profesionálních cyklistů (CPA).

Upozornila na to, že v případě původního startu by byla porušena pravidla Mezinárodní cyklistické unie týkající se extrémního počasí.

Jezdci tak odmítli nastoupit na původně plánovaný start v Livignu v 11:30 a organizátor závodu RSC rozhodl, že se peloton auty přesune do místa nového zahájení.

"Počasí je opravdu špatné. V našem hotelu, který je 1900 metrů nad mořem, jsem už viděl sněhové vločky. O 600 metrů výše musí být sněhu plno. Je nebezpečné tam jet," uvedl suverénní lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovinska.

Průsmyk Umbrail leží ve výšce 2498 metrů nad mořem a jezdce ani tak nestrašil výjezd na něj, ale následný dlouhý sjezd.

Pořadatelé původně plánovali, že by na vrcholu na tři minuty etapu zastavili, aby se jezdci mohli převléknout do teplého a suchého oblečení, to však CPA jménem jezdců odmítla.

"Píše se rok 2024. Za takových podmínek zastavit a restartovat závod je nepřijatelné," napsala asociace.

Přejezd přes Umbrail nahradil teprve minulý týden v itineráři 16. etapy Gira stoupání do výšky 2758 metrů do průsmyku Stelvio, který byl z trasy vyřazen kvůli lavinovému riziku.