Rána pro Pastrňákovu kolonii. Český bek přišel o místo. Má prostě smůlu, zní z NHL

Muž přes palubu. Česká kolonie v hlavním týmu hokejového Bostonu hlásí ztrátu Jakuba Zbořila. Šestadvacetiletý obránce spadl na farmu a případný návrat mu ztěžuje velká konkurence.

Minulou sezonu NHL rozehrálo v dresu bostonských Bruins šest Čechů, letos to vypadá jen na tři - Davida Pastrňáka, Pavla Zachu a Jakuba Lauka.

David Krejčí v zámoří skončil, nechtěný Tomáš Nosek odešel do New Jersey a Zbořilovi nevyšel přípravný kemp.

Ne že by český zadák herně propadl. Hned v prvním utkání přípravy se ale zranil a pak naskočil až do toho předposledního. Ve dvou vystoupeních zaznamenal jednu asistenci, žádnou střelu a dva plusové body. Nestačilo to. Nepřežil jedny z posledních škrtů.

Spekulovalo se, že nakonec skončí v jiném klubu NHL, protože do nižší AHL musel poprvé v kariéře přes listinu nechráněných hráčů. Ale nestalo se. O beka, který zabírá pod platovým stropem asi 1,14 milionu dolarů a v létě se může stát volným hráčem bez omezení, nikdo neprojevil zájem.

Zbořil se tak ocitl na farmě v Providence, kde hrál naposledy v sezoně 2019/20.

Poté působil v áčku Bostonu, ale nikdy si nevybojoval neochvějnou pozici. Poslední základní část odstartoval v základu, ale po vyprázdnění klubové marodky skončil jako sedmý bek - čili s výjimkou několika krátkých úseků trávil zápasy na tribuně.

Tentokrát na něj nezbyla ani tato pozice. V hierarchii zůstal za mladým Kanaďanem Ianem Mitchellem, který v létě přišel ze Chicaga jako součást výměny za hvězdného křídelníka Taylora Halla.

Mitchell podobně jako Zbořil solidně bruslí i rozehrává, ale také je zhruba o 400 tisíc dolarů levnější a drží hokejku na pravou stranu, takže v případě potřeby lépe nahradí veterána Kevina Shattenkirka, o jehož místě v základu panují největší pochybnosti.

Zda se v průběhu sezony dočká i Zbořil, je nejisté.

"Na začátku přípravného kempu panovalo v NHL silné přesvědčení, že tohle by mohla být Zbořilova poslední šance na stálou práci v obraně Bruins," napsal novinář Jimmy Murphy, který dění v massachusettském klubu dlouhodobě sleduje.

"Není to ani tak kvůli tomu, že by Zbořil hrál špatně, podle názoru řady skautů i mého tkví problém spíš v tom, že má prostě smůlu," dodal s odkazem na obráncovy časté zdravotní problémy.

Na zranění Zbořil doplatil i v letošní přípravě, nemohl se předvést. Teď ho čeká boj na farmě, v případě marodky v hlavním mužstvu totiž nemusí nutně být prvním bekem, kterého si Bruins vytáhnou.

Nejskloňovanějším konkurentem je 22letý Američan Mason Lohrei, jedna z největších klubových nadějí a donedávna opora Ohijské státní univerzity. Podle trenéra Jima Montgomeryho si Lohrei v nadcházející sezoně za Boston zahraje, je jen otázkou, kdy přesně to bude.

První ostrý zápas sezony čeká Pastrňáka a spol. v noci na čtvrtek proti Chicagu.