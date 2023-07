Obří odvaha, obdivují Zadinu. Vzdal se milionů, aby vzkřísil kariéru. Šance je velká

V zámoří oceňují odvahu hokejového útočníka Filipa Zadiny, který se vzdal jistých milionů, aby mohl v NHL změnit působiště. Z Detroitu nakonec zamířil do San Jose, kde si může vybojovat výsostné postavení.

Po Davidu Pastrňákovi měl být dalším českým superstřelcem. V Detroitu, který ho před pěti lety draftoval z celkové šesté pozice, však nikdy nerozkvetl.

V minulé sezoně odehrál hlavně kvůli zlomené noze jen 30 zápasů, v nichž bodoval sedmkrát (3+4). Žádný posun, spíš zhoršení.

Proto Zadina pár týdnů před červnovým draftem požádal o výměnu, chtěl změnu. Generální manažer detroitských Red Wings Steve Yzerman se mu snažil vyhovět, ale žádný klub neměl zájem, a to ani ve chvíli, kdy byl 23letý Čech zadarmo k mání na listině nechráněných hráčů.

Důvodem byla hokejistova smlouva s roční gáží v průměru 1,825 milionu dolarů na další dvě sezony. V éře napjatých platových stropů je to pro střelce, který ne a ne naplnit potenciál, až příliš.

Zadina se tak s Detroitem dohodl na rozvázání kontraktu. Dobrovolně přišel o jistý balík peněz, konkrétně o 4,56 milionu dolarů hrubého (v příští sezoně si měl vydělat 1,83 milionu, v té další 2,73 milionu).

Také se ale stal volným hráčem bez omezení a v NHL mohl v případě oboustranného zájmu odejít kamkoliv.

Návrhy zámořských médií ho táhly i do Bostonu, kde sídlí největší česká kolonie v soutěži, ale Zadina si vybral San Jose Sharks, klub v přestavbě, s nímž podepsal skromnou roční smlouvu na 1,1 milionu dolarů.

"Za to, že se rozhodl takhle, ho opravdu hodně respektuji," okomentoval Zadinův odchod detroitský Yzerman. "Není to hlupák, ví, čeho se vzdal. Kariéra je ale pro něj důležitější než peníze a já mu přeju jen to nejlepší. Mám s ním jenom dobré zkušenosti, je to příjemný mladý chlapík. Pracoval tvrdě, jen mu to u nás prostě nevyšlo."

V nadcházející sezoně si Zadina vydělá o 730 tisíc dolarů méně, než mohl.

Pak se - pokud dostane kvalifikační nabídku - stane chráněným volným hráčem Sharks, což znamená, že bude moct jednat jen s nimi. Buď podepíše podobnou nebo ještě lepší smlouvu, než měl v Detroitu, nebo ho riskantní manévr vyjde draho.

"Vsadit na sebe tímto způsobem chce obrovskou odvahu," ocenil českého křídelníka známý novinář Frank Seravalli.

Zadina si po konci v Detroitu vybíral z několika nabídek, pro Sharks se rozhodl i na základě konverzace s trenérem mužstva Davidem Quinnem, jak informoval hráčův agent Darren Farris.

V San Jose Zadina potká tři Čechy - hvězdného centra Tomáše Hertla, beka Radima Šimka a útočníka Adama Rašku, jenž usiluje o stálé místo v hlavním týmu.

Také se může těšit na nižší konkurenci než u Red Wings, v hierarchii křídelníků ho momentálně výrazně převyšují jen Anthony Duclair a Alexandr Barabanov. Šance na místo v prvních dvou útocích (a vzkříšení kariéry) je tedy vysoká.