Neskutečně působivé, nadchl Čech trenéra farmy. Víc tam v osmnácti zářil jen Pastrňák

Pokud český hokejista v 18 letech žije v Severní Americe, zpravidla hraje v jedné z tamních juniorek. To Jiří Kulich už bojuje jako profesionál o slavnou NHL. Na farmě Buffala v Rochesteru patří k oporám mužstva.

Vedle Davida Jiříčka září i druhý Čech, který prošel prvním kolem posledního draftu NHL.

Kulich se sice dostal na řadu až jako 28. hráč v pořadí, tedy o 22 míst za Jiříčkem, ale daří se mu podobně. Ve 42 zápasech za Rochester posbíral 33 bodů (15+18) a patří mezi nejproduktivnější hráče mančaftu. Za lídrem Lukášem Rouskem zaostává jen o čtyři bodíky.

Zároveň je ale o pět let mladší než Rousek. Devatenáct mu bude až v dubnu, tedy na konci základní části farmářské AHL. To z něj dělá nejmladšího hráče soutěže.

Rozjel se hlavně poslední dobou. Na konci minulého týdne odehrál tři zápasy ve třech dnech s bilancí 3+3 a celkově z předešlých 13 duelů vydoloval 16 bodů (8+8).

"Je fakt neskutečně působivé, jak se každý týden zlepšuje. Stále rozvíjí svou hru i pracovní morálku a moc na mě zapůsobil," prohlásil trenér Rochesteru Seth Appert o českém útočníkovi.

Pro Čechy, kteří zářili v juniorce či reprezentační dvacítce, není samozřejmostí, že se snadno prosadí i v AHL. Příkladem budiž 20letý Jan Myšák, jenž v aktuální sezoně odehrál na farmě Montrealu 25 zápasů a bodoval jen čtyřikrát.

"Někdy je to v téhle lize těžké, ne náhodou se jí říká džungle," řekl Appert. "Dokonce to tady může být těžší než v NHL, protože se hraje do těla a každý bojuje o svůj život. Nadějní hráči bojují o povýšení do NHL a kluci z nižší ligy (ECHL, pozn. red.) zase bojují o to, aby tady zůstali. Starší kluci pak bojují o prodloužení své kariéry."

Kulich zatím prochází "džunglí" skvěle. V 18 letech tam byl z Čechů produktivnější jen David Pastrňák, který sbíral víc než bod za zápas a větší část ročníku dokonce strávil v NHL.

Kulich s bodovým průměrem 0,79 momentálně drží druhou příčku historického pořadí před Filipem Chytilem (0,67), jenž na farmě newyorských Rangers před pěti roky dosáhl na 31 bodů ze 46 duelů.

Před časem Kulich zaujal zámořské novináře i mimo led, a to když jim v nedokonalé angličtině vysvětloval svůj přístup k samostatným únikům. "Když ujedu, vždycky se snažím střílet, protože nejsem šikovný hráč," řekl. Doplnil, že raději zakončuje jednoduše, než aby vymýšlel něco extra.

Média tuto myšlenku o nešikovnosti hned rozporovala. "Mezi svými vrstevníky je to bezpochyby jeden z nejšikovnějších hokejistů na světě," napsal regionální deník Democrat and Chronicle s odkazem na poslední mistrovství světa dvacítek, kde Kulich coby nejproduktivnější český hráč pomohl týmu k senzačnímu stříbru.

Od té doby udělal další pokrok. Trenér Appert chválí útočníka i za zlepšení v defenzivě, hlavně co se týče boje o puk, a i na základě toho ho posunul z křídla do zodpovědnější role ve středu útoku.

"Čím více pozic zvládnete, tím lépe, ne?" spustil kouč. "Dává vám to víc šancí na pozvánku do NHL a na to, abyste se tam pak udrželi. Pokud hrajete levé a pravé křídlo, můžete obsadit jedno z devíti míst. Když jste ale zároveň i centr, můžete hrát kdekoliv v útoku. Tato univerzálnost je hrozně důležitá."

Buffalo momentálně bojuje o play off a vyhlíží zářnou budoucnost. V zásobě talentů je podle webu The Athletic ligovou šestkou. Samotný Kulich obsadil v klubovém žebříčku nadějí druhou příčku.

Není však jasné, kdy pronikne do NHL, neboť Buffalo nemá zrovna nouzi o vycházející hvězdy. Třeba středu útoku, kde Kulich hrál už v Karlových Varech, vládnou 22letý Dylan Cozens a o tři roky starší Tage Thompson.