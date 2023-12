Takhle jsem si to nepředstavoval, líčí frustrovaný Vrána. Proseděl třetinu zápasů

Frustrovanému Jakubu Vránovi se stále nedaří nastálo proniknout do sestavy hokejových St. Louis Blues. Místo něj poslední dobou dostává příležitost mladý Rus Nikita Alexandrov.

Do aktuální sezony NHL vstupovali Blues spíš jako outsideři. Kdyby ale základní část právě teď skončila, postoupili by do play off.

Dalším překvapením je, že na úspěchu mužstva má minimální podíl Vrána, který v týmové produktivitě trčí na 15. místě.

Český křídelník v 17 odehraných zápasech bodoval jen šestkrát a skóroval dvakrát, což dělá ošklivý průměr 0,12 gólu na utkání. Dosud nejhůř na tom Vrána v NHL byl v nováčkovském ročníku, kdy dosáhl na číslo 0,14.

Ještě hůř zní, že už sedmkrát dělal jen zdravého náhradníka. Zmeškal tedy bezmála třetinu zápasů.

"Na začátku sezony jsem si to takhle nepředstavoval," citoval Vránu deník St. Louis Post-Dispatch. "Hodně věcí v současné chvíli nemůžu ovlivnit, takže prostě trénuju, pracuju na sobě a svém sebevědomí a snažím se zůstat pozitivní. Zkrátka čekám na příležitost, víc toho v téhle pozici dělat nemůžu."

Naposledy český útočník nastoupil 28. listopadu v Minnesotě, bodově vyšel naprázdno. Od té doby ve třech případech seděl na tribuně jakožto náhradník.

Místo 27letého českého střelce hrál univerzálnější a o čtyři roky mladší Alexandrov, který si v minulé sezoně řekl o místo v NHL skvělými výkony na farmě ve Springfieldu.

"Řekl jsem mu, že musí nadále pracovat a zůstat trpělivý," popsal konverzaci s Vránou trenér St. Louis Craig Berube.

Před časem českého forvarda veřejně zkritizoval za nedostatečné úsilí. "V určitých oblastech hry jen čeká na gól a nepracuje," řekl mimo jiné.

Vrána nyní potvrdil, že ho kouč nabádal k větší soutěživosti i mezi čtyřma očima.

"Mluvili jsme o hodně věcech," spustil. "Jisté je, že jako hokejista budete v některých věcech dělat chyby. Hokej je o chybách a žádný hráč není perfektní. Všichni dělají chyby. Vždycky se ale najde něco, co můžete ve vaší hře vypilovat."

Současné trápení jednoho z nejryzejších českých kanonýrů je poměrně překvapivé, neboť ke konci minulé sezony se mu po výměně z Detroitu do St. Louis dařilo. Ve 20 kláních posbíral 14 bodů, z toho deset gólů.

"Když jsem sem přišel, cítil jsem od trenéra hodně důvěry. Prostě jsem hrál a snažil se ukázat, co můžu tomuhle klubu nabídnout. Pak jsem odjel domů a přes léto makal, dál mi docela vyšel přípravný kemp, líčil Vrána.

Zlom přinesla ostrá sezona, která ani zdaleka neprobíhá podle útočníkových představ.

"Jsou věci, které neovlivním. Tak to holt je. A jsme tým, není to jen o mně, ale o celém týmu. Nechci do kabiny a na led přenášet negativitu a frustraci, i když ve mně nějaká je," dodala třináctka draftu 2014, která navzdory talentu stále naplno neprorazila mezi nejlepšími.