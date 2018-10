Nešťastný comeback. Uzdravený Neuvirth dostal šest gólů od Islanders

před 2 hodinami

Filadelfie - Brankáři Michalu Neuvirthovi nevyšel návrat do NHL po zdravotní pauze. Poté, co vynechal kvůli problémům s třísly deset zápasů Philadelphie, inkasoval šest gólů od hokejistů New York Islanders při domácí prohře 1:6.

Třicetiletý Neuvirth byl mimo hru od začátku sezony kvůli zranění z kempu. Ve středu jej vedení Flyers poslalo rozchytat se na farmu a test v AHL zvládl. Dnes na něj hráči Islanders vyslali 22 střel. Domácí měli o jednu více, ale prosadil se pouze finský útočník Jori Lehterä ve druhé třetině za stavu 0:3.

Jakub Voráček byl dnes u čtyř inkasovaných branek, obránce Radko Gudas u jedné. Philadelphia prohrála potřetí za sebou.

New Jersey - Florida 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Branky: 20. Palmieri, 24. Hall, 34. Coleman - 56. Matheson, 60. Hoffman. Střely na branku: 26:37. Diváci: 15.927. Hvězdy utkání: 1. Palmieri, 2. Kinkaid, 3. Hischier (všichni New Jersey).

Philadelphia - NY Islanders 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Branky: 27. Lehterä - 25. a 49. B. Nelson, 12. Komarov, 14. Beauvillier, 49. Pelech, 52. Lee. Střely na branku: 23:22. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval šest branek z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 72,7 procenta. Diváci: 19.247. Hvězdy utkání: 1. Lee, 2. B. Nelson, 3. Pelech (všichni Islanders).