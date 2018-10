Carolina otočila duel se San Jose. Mrázek inkasoval od Hertla, ale vychytal nájezdy

Aktualizováno před 5 minutami

Český brankář Petr Mrázek přispěl 20 zákroky a vychytanými třemi nájezdy k vítězství Caroliny nad San Jose. Tomáš Hertl překonal svého krajana jednou, Martin Frk z Detroitu ani Ondřej Palát z Tampy v zápasech svých týmů nebodovali.

New York - Útočník Tomáš Hertl překonal v pátečním utkání NHL Petra Mrázka, který ale vychytal Carolině výhru 4:3 po samostatných nájezdech nad hokejisty San Jose. Český brankář kryl 20 střel a v rozstřelu neinkasoval. Hertl ze zápasu před třetí třetinou odstoupil kvůli blíže nespecifikovanému zranění, nejde však o nic vážného a za pár dní by měl být v pořádku.

Carolina nezačala dobře, už po devíti minutách prohrávala 0:2. Mrázka nejdříve po hezké individuální akci obelstil forhendovou kličkou Antti Suomela a z dorážky zvýšil Timo Meier. "Nezačali jsme, jak jsme chtěli, a po první třetině jsme si v kabině řekli, že takhle nemůžeme hrát. Zlepšili jsme se, povedla se nám hlavně druhá třetina, a vybojovali jsme hodně cennou výhru. Ukázali jsme charakter," řekl Mrázek.

Domácí v úvodu prostřední části snížili trefou Dougieho Hamiltona, ale Hertl čtvrtým gólem v sezoně vrátil San Jose dvoubrankový náskok. Český útočník dostal v přesilové hře ideální přihrávku a zcela nehlídaný u levé tyčky pohodlně trefil odkrytou branku.

Carolina byla v dalším průběhu odměněna za aktivitu a ještě ve druhé třetině vyrovnala zásahy Teuva Teräväinena a Brocka McGinna, který se jako jediný prosadil i v rozstřelu. V nájezdech neuspěl ani jeden ze tří hráčů San Jose, ale ve druhé sérii Mrázka zachránila branková konstrukce.

"Po první třetině jsme mohli vést 4:0. Odehráli jsme ji výborně. Drželi jsme se plánu, hráli jsme soustředěně, přestříleli jsme je a proměnili dvě šance. Pak jsme přestali hrát, nevyhrávali jsme vůbec osobní souboje. Soupeř vyvinul velký tlak a my jsme se už nedokázali vrátit k naší hře. Dostali jsme lekci, že zápas netrvá dvacet minut ale šedesát," zhodnotil utkání trenér San Jose Peter DeBoer.

Martin Frk se podruhé v sezoně vešel do základní sestavy Detroitu, který podlehl doma Winnipegu 1:2 a prohrál v devátém z deseti utkání. Nejhorší tým soutěže po první třetině vedl, ale hosté prostřední část vyhráli na střely 21:4 a vyrovnali. Zápas rozhodl v 54. minutě Dustin Byfuglien.

Výbornou formu potvrdila Tampa Bay, která vyhrála ve Vegas 3:2 a v posledních sedmi zápasech získala 13 ze 14 možných bodů. Lightning ve druhé třetině přišli o klíčového beka Victora Hedmana, kterého tvrdě narazil na mantinel Ryan Reaves, a později se zranil také Ondřej Palát. Na straně Vegas zůstal poprvé v sezoně mezi náhradníky Tomáš Nosek. Stejný osud potkal i Tomáše Hyku, kterého vystrnadil ze sestavy uzdravený Ryan Carpenter.

Matt Duchene se poprvé představil v Coloradu, kde působil až do loňska osm sezon, a svými zásahy dostal Ottawu do vedení 2:0 a 3:1. Ale nestačilo to. Hokejisté Avalanche ve druhé polovině zápasu předvedli ofenzivní smršť a pěti góly otočili na konečných 6:3. Obrat řídila elitní formace. Mikko Rantanen si připsal gól a tři přihrávky a s 20 body vede produktivitu NHL. Jeho spoluhráči Gabriel Landeskog a Nathan MacKinnon získali jen o asistenci méně.

"Hrajeme v době superlajn a tohle je jedna z nich," řekl Duchene, který si před rokem vymohl odchod z Colorada, protože nechtěl být součástí další přestavby týmu. "Bylo to nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem v životě udělal, ale cítil jsem, že musím odejít. Teď jsem šťastný, našel jsem, co jsem hledal," dodal.

Colorado Ducheneovi vzdalo během první třetiny na obří kostce hold za odvedenou práci pro klub, bývalí spoluhráči při tom uznale poklepávali hokejkou o mantinel. Fanoušci reagovali potleskem. "Dojalo mě, jak mě přijali. Vím, jak jsou fanoušci v Coloradu soutěživí, čekáte, že na vás budou při každém doteku bučet. Už při rozbruslení na mě byli milí, moc to pro mě znamená," dodal.

NHL:

Vegas - Tampa Bay 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky: 6. Theodore, 42. W. Karlsson - 4. T. Johnson, 17. Point, 25. J. T. Miller. Střely na branku: 31:23. Diváci: 18.207. Hvězdy zápasu: 1. T. Johnson (Tampa Bay), 2. Theodore, 3. W. Karlsson (oba Vegas).

Detroit - Winnipeg 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 16. Athanasiou - 37. Connor, 54. Byfuglien. Střely na branku: 28:40. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Byfuglien (Winnipeg), 2. Howard (Detroit), 3. Connor (Winnipeg).

Carolina - San Jose 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 31. a rozhodující sam. nájezd B. McGinn, 22. Hamilton, 36. Teräväinen - 7. Suomela, 9. Meier, 26. Hertl. Střely na branku: 41:23. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celé utkání, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 86,96 procenta. Diváci: 12.311. Hvězdy zápasu: 1. Teräväinen, 2. Hamilton, 3. B. McGinn (všichni Carolina).

Colorado - Ottawa 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Branky: 31. Girard, 35. Rantanen, 41. Söderberg, 47. Landeskog, 48. MacKinnon, 56. Nieto - 11. a 31. Duchene, 3. Dzingel. Střely na branku: 37:24. Diváci: Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Landeskog, 3. MacKinnon (všichni Colorado).