Uhranul Prahu, teď dráždí nejhorší smlouvou. Překvapivě si vydělá nejvíc v celé NHL

Uplynulou sezonu NHL zakončil až na 137. místě produktivity, přesto Tyler Seguin bude v příštím ročníku vůbec nejlépe placeným hokejistou soutěže.

Nejhodnotnějším hráčem současnosti je stále kanadská modla Connor McDavid, který pod platovým stropem Edmontonu zabírá 12,5 milionu dolarů (asi 300 milionů korun).

Jde ovšem o zprůměrovanou částku z osmiletého kontraktu na sto milionů. Jinak se McDavidův plat rok od roku liší. Třeba v příští sezoně si vydělá 12 milionů, na konci smlouvy už to bude "jen" deset milionů.

Seguin zatěžuje platový strop Dallasu 9,85 miliony dolarů. V příštím ročníku si ovšem přijde na rovných 13 milionů. Z toho pět milionů činí základní plat a zbylých osm podpisový bonus.

Kanadský forvard navíc hraje v daňově přívětivém Texasu, kde mu z výplaty zbude asi 7,8 milionu čistého. V McDavidově Edmontonu by to bylo o více než milion méně. Seguinův plat tedy v příští sezoně nikdo netrumfne ani při zohlednění daní.

Jenže zatímco pro Seguina je to výhra, dallaští Stars trnou. Jejich nejlépe placený hráč nasbíral v 81 zápasech minulého ročníku 49 bodů (24+25). A útočníci s podobnou produktivitou si o 13milionovém platu mohou nechat jen zdát.

Seguin zažil mnohem plodnější roky. V Dallasu kdysi sbíral bod na zápas a patřil k hvězdám celé soutěže, ale značně ho přibrzdila zranění.

Od té doby, co mu na podzim 2019 začal běžet monstrózní osmiletý kontrakt na 78,8 milionu, se v základní části nedostal přes 50 bodů. Teď je mu 30 let a smlouvu má až do roku 2027, tedy na dalších pět sezon.

Dallasu navíc dělá vrásky ještě 33letý kapitán mužstva Jamie Benn, který v produktivitě zaostává za svými dřívějšími výkony dost podobně. Pod platovým stropem má přitom ještě tři roky zabírat 9,5 milionu.

"Máme příliš mnoho hráčů, kteří - co se týče ofenzivy - hrají pod svými možnostmi. Musíme něco změnit," prohlásil před časem majitel Stars Tom Gaglardi. Na mysli měl hlavně Seguina s Bennem.

"Tihle chlápci podepsali lukrativní smlouvu a musí přijít na to, jak odvádět odpovídající výkony. Pokud na to nepřijdou, budou náš tým akorát brzdit. Tak to prostě je. Vědí to i oni. Mluvil jsem s Jamiem a je mu jasné, že musí hrát lépe. Proto přes tohle léto tvrdě pracuje," dodal Gaglardi.

Čtyři roky nazpět nastřílel Seguin 40 gólů, byl sedmým nejlepším kanonýrem soutěže.

Předtím svůj um předvedl i Praze. V O2 areně vstřelil ještě v dresu Bostonu svůj první gól v NHL a na mistrovství světa 2015 pomohl Kanadě k titulu devíti góly v deseti kláních. "Asi tady mám pod stropem anděla strážného," usmíval se v rozhovoru během šampionátu, na němž ovládl tabulku kanonýrů.

V posledních letech však jeho kariéra uvadla. Podle serveru The Athletic má momentálně nejhorší smlouvu v celé lize, pochopitelně z pohledu klubu.

"Fanouškům Dallasu se na to kouká těžko, ale dlouhé mimosezonní období a nový trenér (Ricka Bownesse nahradil Peter DeBoer, pozn. red.) mohou Seguinovi pomoct k návratu k dřívější formě," stojí v textu. Aby někdejší hvězda ospravedlnila svůj 13milionový plat, bude se muset ze 137. příčky ligové produktivity posunout o hodně výše.