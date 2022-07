Lepší než McDavid. Slafkovský dostal rekordní smlouvu, může ale skončit s "drobnými"

Juraj Slafkovský, první slovenská jednička draftu v historii hokejové NHL, by už v příští sezoně mohl hrát za Montreal, od něhož dostal rekordní smlouvu. Je ale možné, že na účtu mu přistanou jen "drobné". Záleží na tom, jak bude hrát.

Slafkovský je v Montrealu, jednom z nejhokejovějších měst na planetě, pod drobnohledem. Když se nedávno poprvé ukázal na rozvojovém kempu Canadiens, přišly se na něj podívat stovky fanoušků.

Osmnáctiletý Slovák je nezklamal. V tréninkovém utkání skóroval hned po 20 sekundách.

Dobrý první dojem udělal také na spoluhráče. Americký útočník Sean Farrell z Harvardské univerzity však překvapený nebyl, neboť na Slafkovského narazil už na olympiádě. "Měli jsme tam hodně profíků a on si před nimi dokázal pokrýt puk dost jednoduše," prohlásil Farell.

I na základě této dovednosti předpokládá Craig Button ze stanice TSN, že Slafkovský odstartuje nadcházející sezonu v dresu Canadiens.

"Drtivá většina čerstvě draftovaných hráčů není na NHL připravená, ale řekl bych, že u Slafkovského je to vzhledem k jeho zkušenostem a úspěchům z minulého ročníku něco jiného," podotkl Button. "Byl bych překvapený, kdyby nezačal sezonu v základní sestavě Montrealu."

Připomeňme, že Slafkovský se v posledních měsících stal nejužitečnějším hokejistou olympijského turnaje v Pekingu, kde Slováci slavili historický bronz, a pak se bodově prosazoval i na mistrovství světa dospělých.

Nyní by se měl z nejvyšší finské ligy, kde se po slabém začátku také rozjel, přesunout ze oceán. Přeje si to on sám i generální manažer Montrealu Kent Hughes. Otázkou je, zda Slafkovský odstartuje základní část přímo v Montrealu nebo na jeho farmě v Lavalu.

Pro mladého Slováka je to důležitá otázka i z pohledu peněz. Pokud stráví celou příští sezonu v nižší AHL, vydělá si "jen" 178 tisíc dolarů hrubého. Oproti průměrnému platu v Severní Americe je to pořád násobně více, ale v rámci NHL, kde minimální gáže činí 750 tisíc, jde o drobné.

Slafkovský má však možnost zazářit a dosáhnout ročně až na 4,45 milionu dolarů. Tolik například vydělává hvězdný obránce Detroitu Filip Hronek.

Tak vysoký strop neměli v první smlouvě ani Sidney Crosby nebo Connor McDavid. Jde tedy o nejlukrativnější nováčkovský kontrakt v éře platových stropů.

K tomu je ale třeba dodat, že McDavid ani s veškerými bonusy zkrátka nemohl dostat víc než 3,78 milionu. Neumožňovala to tehdejší kolektivní smlouva mezi NHL a hráčskou asociací.

Podle současné dohody je maximem pro nováčky právě 4,45 milionu ročně. S tím, že za čtyři roky už to bude rovných 4,5 milionu.

Ne všichni zelenáči mají tak vyšperkovaný kontrakt jako Slafkovský. Třeba český zadák David Jiříček, který v draftu skončil šestý, může ročně dosáhnout maximálně na dva miliony.

Cesta za miliony však pro slovenského forvarda nebude snadná. I pokud celou příští sezonu odehraje v NHL, má jistých "jen" 950 tisíc dolarů.

Další peníze si musí vydělat skrze výkonnostní bonusy. Například 60 bodů mu vynese 250 tisíc dolarů. Stejně tak 35 asistencí nebo 20 gólů. Zajímavé je, že čtvrt milionu navrch může získat i za jediný večer, například když se stane nejužitečnějším hráčem All Star Game.

Vyloženě zlatým dolem je pak zisk některé z velkých cen. Třeba Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy by křídelníkovi přihrála 2,5 milionu dolarů. Na tuto částku Slafkovský dosáhne i v případě, že pronikne mezi nejlepší desítku soutěže v bodech, gólech či asistencích.

Smlouvu podepsal na tři roky s tím, že se mu může protáhnout až na pět. Záleží, kdy mezi hokejovou smetánku naplno pronikne.

Jestliže v příštím ročníku neodehraje za Canadiens alespoň deset zápasů, kontrakt se mu automaticky prodlouží o rok. Montreal by byl ale radši, kdyby Slafkovský hned zazářil a ročně vydělával co nejvíc peněz. I proto, že výkonnostní bonusy se nezapočítávají do platového stropu.