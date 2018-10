Operace srdce Kauta zbrzdila. Jsi skvělý, ale potřebuješ kondici, slyšel od Sakica

před 26 minutami

Další hokejová hvězda reprezentační dvacítky odstartuje sezonu ve farmářské AHL.

Praha - V květnu se mu zatmělo před očima. Místo toho, aby Martin Kaut na Scouting Combine předvedl klubům zámořské NHL, jak daleko doskočí nebo kolik shybů udělá, uslyšel, že má vrozený problém se srdcem. V mžiku přestal myslet na draft.

"Hodně mě vystrašilo, když mi doktor řekl, že potřebuji operaci," řekl český útočník listu Coloradoan. "Musel jsem dva měsíce odpočívat."

Klidový režim se naštěstí nepřelil do zbytku života. Jen několik dní po relativně rutinním zákroku, který dřív podstoupil také jiný nadějný forvard Michael Špaček, odletěl Kaut na draft do Dallasu, kde všechno proběhlo podle předpokladů.

Odchovanec Pardubic a Žďáru nad Sázavou vystoupal na pódium coby celková šestnáctka, tedy uprostřed prvního kola, a třásl si rukou se zástupci Colorada.

Pak ale přeci jen přišel menší zádrhel - Kaut nemohl přes léto kvůli rekonvalescenci tolik trénovat. Oproti konkurentům nabral ztrátu, což odkryl přípravný kemp coloradských Avalanche.

"Myslím, že největší problém mám s kondicí," uznal 18letý útočník. "Joe Sakic (generální manažer klubu, pozn. red.) a Jared Bednar (trenér týmu) mi řekli, že jsem skvělý hráč, ale musím zapracovat na kondici. Také řekli, že jsem měl skvělý kemp. Teď podle nich potřebuji hrát 20 minut za zápas, být v první nebo druhé lajně a tvrdě dřít."

Hvězdy dvacítky Česká juniorská reprezentace uhrála na posledním mistrovství světa čtvrtou příčku, což je nejlepší umístění za posledních 13 let. Jak se daří největším hvězdám úspěšného týmu? Martin Nečas: Loni odehrál za Carolinu jediný zápas, letos by jich mělo být podstatně víc.

Filip Zadina: Navzdory velkým očekáváním odstartuje sezonu "jen" na farmě Detroitu.

Martin Kaut: Než v Coloradu dostane víc prostoru, bude zrát na farmě.

Filip Chytil: V kádru Rangers by měl mít dost prostoru, možná se přesune na křídlo.

Kristian Reichel: Při draftu na něj všichni zapomněli, přesto se skrze farmu tlačí do Winnipegu.

Radovan Pavlík: Dělá si jméno v extraligovém Hradci, draftem neprošel.

Libor Hájek: Navzdory pochvalám bude na šanci u Rangers vyčkávat na farmě.

Vojtěch Budík: Od Buffala, které ho draftovalo, nedostal smlouvu. Hraje v Pardubicích.

Je jasné, že moře času na ledě nebude Kaut dostávat v NHL, ale na farmě v Lovelandu, kam spolu s brankářem Pavlem Francouzem odešel koncem minulého týdne.

V přípravě odehrál celkem tři zápasy, v nichž posbíral dvě asistence. Často chodil na přesilovky.

Dost času strávil s mladými Kanaďany Tysonem Jostem a Alexanderem Kerfootem, kteří mají jisté místo v hlavním mužstvu. "Má pořádnou střelu a je hodně šikovný, takový nevybroušený talent," popsal českého parťáka Jost. "Baví mě s ním hrát. Anglicky neumí tak dobře, ale spolu s Kerfem se na něj snažíme co nejvíc mluvit, abychom mu pomohli."

Kaut v minulé sezoně pomohl reprezentační dvacítce na mistrovství světa ke čtvrté příčce, nejlepšímu umístění za dlouhé roky, a sahal i po šampionátu dospělých. V extraligových Pardubicích dokázal, že s profesionálním hokejem nemá potíže.

Teď je smířený s přesunem na farmu: "Je to pro mě dobrý start. Musím jít krůček po krůčku." Až do NHL, kam by podle expertů mohl nakouknout už v letošní sezoně.

V rezervním mančaftu dostane podmínky, o nichž mluvil manažer Sakic.

"Má před sebou celou kariéru," říká o Kautovi Greg Cronin, trenér farmářských Eagles. "Pokud vás draftují v prvním kole, tak samozřejmě musíte mít nějaký talent. Já Martina tolik neznám, ale těším se, až ho budu moct pravidelně sledovat. Pak se ukážou jeho silné stránky."

"Jsme tady, abychom hráče rozvíjeli," pokračuje Cronin. "Jestliže mu lidé z vedení Colorada tolik věří, že ho draftovali tak vysoko, rozhodně si poslechnu jejich názor na to, jakou roli by měl zastávat. A tuhle roli mu dáme."

Loni si podobný dozor vyzkoušel Filip Chytil na farmě Rangers. Tentokrát už by měl nastupovat v hlavním mužstvu.