Jágr má zavřené dveře do třetiny klubů NHL, odmítlo ho L.A. či Pittsburgh. Kdo vede ospalý hon?

"Každý tým by byl šťastný, že Jágra má," řekl v červenci oficiálnímu webu NHL Nick Bjugstad, exparťák slavné osmašedesátky. Jenže realita neznačí velký zájem. Český útočník má zavřené dveře zhruba do třetiny klubů zámořské ligy. Některým chybí místo pod platovým stropem, jiné řekly "ne" skrze média.

Praha - Když po návratu zpoza oceánu dokončil na Kladně první trénink, záhy začal odpovídat na dotazy ohledně příštího angažmá v NHL. Novinářům Jaromír Jágr řekl: "Několik mužstev je rozjednaných."

Od té doby uplynul měsíc, který nejasnou situaci nerozlouskl.

Zatímco potenciální působiště vyskakují pouze na základě pochybných spekulací, seznam míst, kde Jaromír Jágr s největší pravděpodobností neskončí, už je vcelku dlouhý. Dosud poslední "ne" zaznělo od Los Angeles.

Generální manažer klubu a bývalý špičkový bek Rob Blake řekl: "Jágr je ohromný hráč, ale když dosáhnete určitého věku, musíte do týmu nějakým způsobem zapadat. My jdeme jinou cestou."

Nekončící hledání nového angažmá původně nemělo nastat, jenže došlo k nečekanému rozchodu s Floridou, který Jágr nechce moc komentovat. Prozradil jen toto: "Spousta lidí neví, co se tam stalo. Věřil jsem tomu, co mi řekla druhá strana, ale nakonec to tak nebylo."

Zámořské zdroje uvádí různé důvody neprodloužení smlouvy. Roli mohly sehrát rozdílné představy o penězích, případně nová koncepce s příchodem trenéra Boba Boughnera.

"Ne" od Philadelphie či Pittsburghu

Když Jágr zamířil na trh s volnými hokejisty, v žebříčcích čněl mezi nejžhavějším zbožím. Zůstával tam však i po týdnech, a tak ze strany novinářů a fanoušků začala padat zásadní otázka: "Proč legendu nikdo nechce?"

Důvody malého zájmu jsou vcelku prosté. Vzrostlému Čechovi je 45 let. Byť produktivitu ztrácí pomalu, bruslením už nikoho neohromí, zvlášť v soutěži, která je díky dravému mládí stále rychlejší.

Trend ctí Ron Hextall, generální manažer Philadelphie, jenž serveru philly.com sdělil: "Jágra hodně respektuji za všechno, co dokázal a co pro hokej udělal, ale prostě nezapadá do našich plánů."

Zájem nemá ani Pittsburgh, kde kladenský rodák fenomenální zámořskou kariéru odstartoval. Informoval o tom Jason Mackey. Novinář deníku Pittsburgh Post-Gazette otázal přímo manažera klubu Jima Rutherforda a dostal jasnou odpověď. "Za to, že se na tohle vůbec ptám, se na mě podíval, jako kdybych měl tři hlavy," prozradil Mackey.

Další vyloučenou destinací je Tampa, alespoň podle zdrojů novináře Joea Smitha, píšícího pro prestižní list Tampa Bay Times.

O Jágra tudíž "oficiálně" nestojí pět klubů NHL.

U dalších dvou lze nezájem tušit. Jde o Carolinu, jejíž manažer Ron Francis před otevřením trhu uvedl, že s Jágrem nemluvil, a Edmonton. Manažer kanadského klubu Peter Chiarelli rozhlasové stanici 630 CHED nedávno řekl: "Myslím, že předsezonní období bude z našeho pohledu vcelku klidné." S domněnkou, že Oilers nemají pro českého veterána místo, souhlasí novinář David Staples z deníku Edmonton Journal.

Čtveřici mužstev chybí místo pod stropem

Jágr, jenž po odchodu z Ruska, bral nejméně 3,3 milionu dolarů ročně, s největší pravděpodobností nepůjde ani do Detroitu, Toronta, Dallasu, nebo Chicaga. Žádný z těchto týmů nemá podle serveru CapFriendly.com místo pod platovým stropem a významnou posilu může přivést jen v případě, že se někoho - ideálně přeplaceného hráče - zbaví.

Jágrovi tak zbývá rovných 20 možnosti, kde v NHL zakotvit. Se započítáním Caroliny a Edmonotnu, u kterých nynější situace přeci jen není tak čitelná, 22.

Pochopitelně může odejít i do Kladna, které vlastní, či znovu okusit Rusko, ale doufá, že bude pokračovat za oceánem. Podle sázkových kanceláří jde o nejreálnější variantu. Poněkud ospalý hon na 45leté křídlo má pak vyhrát Calgary, na které bookmakeři vypisují kurz kolem 3:1.

"Možná bychom nějakého toho staršího hráče potřebovali," prohlásil nedávno s úsměvem útočník kanadského klubu Michael Frolík.

Že hvězdný veterán zamíří do Calgary, se spekuluje už týdny, jenže zdroj původního drbu - web HockeyBuzz.com - je přinejmenším pochybný. Důvěryhodné zprávy o Jágrových námluvách zkrátka chybí. A do startu přípravných kempů zbývají zhruba tři týdny.