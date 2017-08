Netušil jsem, že bude tak těžké sehnat v NHL práci, přiznal Jágr

před 42 minutami

Jaromír Jágr nemá nadále jasno, kde bude v příští sezoně působit. Nejdůležitější je pro něj zájem ze strany klubu. Bral by prý i roli ve druhé či třetí formaci. "Je to daleko jednodušší, protože nastupuješ proti horším obráncům," říká v rozhovoru.

Brno - Nová sezona kanadsko-americké NHL startuje již za necelé dva měsíce a Jaromír Jágr stále netuší, zda do ní zasáhne. Dle jeho nejnovějšího vyjádření jsou ve hře nadále všechny tři varianty. Tedy setrvání v zámoří, odchod do KHL či návrat domů do Kladna.

"Nechávám to na svém agentovi. Je pár mužstev, která projevila zájem, ale nic konkrétního to zatím nebylo," přiznává pětačtyřicetiletý útočník, který se ve středu zúčastnil rozlučky Martina Havláta s kariérou v Brně.

Změnil jste nějaké prvky v tréninku, když nemáte jisté angažmá?

Určité změny v tréninku jsou, ale nic zásadního. Ano, je to trochu nepříjemné, protože nevíš, co a jak. Nevíš, kde skončíš ani kdy ti ta sezona začne. Může to být v NHL, KHL nebo v Čechách… Těžko říct. Důležité je, aby byla chuť.

Máte nějaké náznaky, kam ta jednání směřují?

Nejlepší jednání jsou s Kladnem (smích). Je tam rozumný majitel a ví přesně, co chce. Ne, zatím opravdu nemám tušení, co bude. Nechávám to na svém agentovi. Je pár mužstev, která projevila zájem, ale nic konkrétního to zatím nebylo.

Bavíte se spekulacemi, co se různě na internetu objevují?

Neřeším to.

Co je pro vás při hledání angažmá rozhodující?

Především záleží, jaký bude zájem od klubu. Čím větší zájem by byl, tím větší je šance, že dostaneš větší roli. Jak ji využiješ, to už záleží na tobě. Musím být připravený, až nějaká příležitost přijde. To je jediné, o co se teď musím starat. O nic jiného.

Berete v potaz i to, v jaké pětce byste hrál?

To ne, na tom mi zas tak nezáleží. Já moc dobře vím, že už nejsem ten hráč jako před deseti lety, kdy jsem mohl rozhodovat zápasy. Pro mě by teď možná bylo lepší, kdybych byl ve druhé nebo ve třetí pětce. Je to daleko jednodušší, protože nastupuješ proti horším obráncům. Co si budeme povídat. Ještě jsem takové štěstí neměl. Alespoň tedy na Floridě. Vždy jsem nastupoval proti těm nejlepším, což je pro mě hodně obtížné.

V sezoně byste se mohl dostat na první místo, co se odehraných zápasů v NHL týče. Je to pro vás výzva?

Vůbec ne. Zápasy jsem nikdy nepočítal. Je pravda, že když jsem se vrátil do NHL, tak jsem si říkal, že bych chtěl udělat dva tisíce bodů, ale to je hrozně daleko. Zase na druhou stranu jsem nečekal, že bude tak těžké sehnat v NHL práci.

V tabulce střelců vám chybí třicet šest branek na druhého Gordieho Howea. Ani tento milník vás neláká?

To bych musel hrát ještě minimálně dvě sezony.

Dovedete si v Česku představit kromě Kladna i jiný klub, za který byste nastoupil?

Výhodou toho je, že kdybych hrál doma za Kladno, a dostal nějakou nabídku z NHL, nemusel bych čekat, než skončí soutěž a mohl bych kdykoliv. Měl bych stále možnost odejít, kdyby se nějaká taková možnost naskytla. Ze dne na den bych mohl odjet. To by v extralize nešlo. Musel bych čekat do konce sezony.