Jágr a Calgary? Nějakého staršího hráče bychom potřebovali, žertuje Frolík

před 1 hodinou

Útočník Michael Frolík věří, že Calgary naváže v nové sezoně na loňský postup do play off a bude ještě silnější. Zároveň v rozhovoru přiznává, že starší a zkušenější hráč, jakým je například Jaromír Jágr, by byl pro mladý tým Flames velkým přínosem.

Brno - Třetí sezonu v Calgary má před sebou český útočník Michael Frolík. Loni dopomohl týmu svými čtyřiceti čtyřmi kanadskými body po dvou letech opět do play off, letos jsou tak ambice kanadského celku ještě vyšší.

"Liga je opravdu hodně vyrovnaná a může se stát cokoliv. Doufám, že se budeme moci tomu poháru nějakým způsobem přiblížit," říká rodák z Kladna.

Calgary ukázalo, že si vás váží tím, že vás dalo na listinu chráněných hráčů. Potěšilo vás to?

Myslím si, že sezona byla slušná. Udělali jsme play off, takže je to úspěch. Doufám, že jsme se ale ponaučili z toho prvního kola, kdy jsme hned vypadli. Udělalo se pár změn, přivedl se nový gólman. Věřím, že si to brzy sedne a budeme letos zase o něco silnější. Chceme to dotáhnout někam dál.

Dáváte si nějaké osobní cíle do sezony?

Je samozřejmě příjemné, když to tam padá, ale cíle si už moc nedávám. Snažím se makat pro týmu a pomoci v každém zápase.

Mluví se v Calgary i o Stanley Cupu?

Cílem každého týmu na začátku sezony je dojít co nejdál. Někdy jsou samozřejmě ty ambice nižší. Calgary udělalo loni pokrok a cíle jsou letos tedy ještě vyšší. To bychom ani nehráli, kdybychom neměli šanci vyhrát.

Kanadský tým v NHL dlouho nezískal pohár…

Dva roky zpátky neudělal snad ani jeden tým z Kanady play off. Loni jsme ho udělali naopak všichni, takže je to jako na houpačce. Ta liga je opravdu hodně vyrovnaná a může se stát cokoliv. Doufáme, že se budeme moci tomu poháru nějakým způsobem přiblížit.

Je vyrovnanost ligy dána především platovým stropem?

Asi určitě. Když platový strop dřív nebyl, tak ta liga nebyla tak vyrovnaná. Bylo tam pár bohatých klubů. Teď se to hodně vyrovnává a každý může porazit každého. Nikdy nemáte nic dopředu daného. Nikdy není ta výhra snadná.

Ve spojitosti s kanadskými týmy se nyní hovoří o Jaromíru Jágrovi. Doporučil byste mu Kanadu?

Moc do toho nevidím a nevím, jaké jsou ty správné informace. Spekulovalo se i o Calgary, ale opravdu žádné informace nemám. Uvidíme, jak se Jarda rozhodne. V Calgary máme mladý tým a možná bychom nějakého toho staršího hráče potřebovali (smích).

Jak jste zmínil, Calgary má mladý tým. Snažíte se předávat mladším hráčům své zkušenosti?

Je pravda, že už patřím mezi ty starší. Ano, snažím se. Minulý rok jsem měl v pětce Matthewa Tkachuka, takže jsme mu s Backlundem pomáhali. Dávali jsme mu rady. Odehráli jsme spolu prakticky celou sezonu, což se moc často nestává. Myslím si, že nám to docela klapalo a doufám, že na to budeme moct navázat i příští rok.

V týmu zůstáváte po odchodu Ladislava Šmída jediným Čechem. Snažil jste se ho přemluvit, aby z NHL ještě neodcházel?

Je to na něm. Má problémy s tím krkem a nebyla sranda rozhodnout se, zda pokračovat v kariéře. Nakonec se rozhodl jít ještě do Liberce. Doufám, že mu to bude zdravotně klapat.