Kubalík nedostane v Chicagu novou smlouvu, Hájek prodloužil v Rangers

Český útočník Dominik Kubalík končí v Chicagu, kde strávil dosavadní kariéru v NHL. Novou smlouvu nedostal ani útočník Ondřej Kaše. Naopak v New York Rangers prodloužil obránce Libor Hájek.

Od klubu nedostal novou smlouvu. Vedení Blackhawks se rozhodlo nepředložit mu ani kvalifikační nabídku jednoletého kontraktu. Šestadvacetiletý hokejista tak má od pondělí status nechráněného volného hráče, jímž se stane ve středu, zatímco dosud byl chráněným volným hráčem.

Kubalík dosud v zámořské lize nastupoval pouze za Chicago, kam přišel v roce 2019. V uplynulé sezoně odehrál 78 zápasů s bilancí 15 branek a 17 asistencí. Klub podruhé za sebou nepostoupil do play off. Celkem má Kubalík v 202 zápasech NHL na kontě 116 bodů za 62 gólů a 54 přihrávek.

Trh s volnými hráči se otevře ve středu v 18 hodin SELČ. Kubalíkovi mohlo Chicago předložit kvalifikační nabídku za předpokladu, že by v ní dorovnalo jeho základní plat z minulé sezony ve výši čtyř milionů dolarů. Pokračovat v klubu však stále může, pokud by se s Blackhawks dohodl na spolupráci jako volný hráč.

Vedle Kubalíka, kterému skončila dvouletá smlouva s celkovým příjmem 7,4 milionu dolarů, se v Chicagu nedočkal kvalifikační nabídky ani útočník Dylan Strome. Obdrželi ji naopak obránce Caleb Jones a centr Philipp Kurashev. Útočníci Henrik Borgström a Brett Connolly byli umístěni na takzvaný waiver list, odkud si je mohou vybrat ostatní týmy NHL.

Blackhawks se tak naplno pustili do přestavby týmu. Klub, který vyhrál v letech 2010, 2013 a 2015 Stanley Cup, chyběl letos ve vyřazovacích bojích počtvrté za posledních pět sezon.

Po výměnách opustili klub v posledních dnech i útočníci Alex DeBrincat (Ottawa), který přitom patřil k hlavním ofenzivním tahounům mužstva, či Kirby Dach (Montreal). Z Toronta přišel český brankář Petr Mrázek.

Kaše nedostal nabídku od Toronta

Ani útočník Ondřej Kaše nedostal od Toronta kvalifikační nabídku na novou smlouvu a může se stát ve středu nechráněným volným hráčem. Sedmadvacetiletému odchovanci Kadaně končí roční kontrakt na 1,25 milionu dolarů. Maple Leafs v pondělí získali kanadského brankáře Matta Murrayho z Ottawy za budoucí vyrovnání.

Krok Toronta s Kašem automaticky neznamená jeho konec v klubu. Maple Leafs se s ním mohou dohodnout na nové smlouvě do středy, nebo i později. Od 18:00 SELČ po otevření trhu s volnými hráči může být k dispozici ostatním klubům. Kdyby Kašemu kvalifikační nabídku dali, měl by možnost nový roční kontrakt za stejnou částku jako dosud přijmout, nebo také jít při jednání o lepším k arbitráží, což mohl být pro Toronto hlavní problém.

Kaše, který opakovaně utrpěl v NHL otřesy mozku, si v uplynulé sezoně připsal v 50 zápasech 27 bodů za 14 branek a 13 asistencí. V sedmi zápasech play off si připsal tři přihrávky. V ročníku 2020/21 sehrál za Boston jen tři utkání a nebodoval. V dubnu byl za Toronto nominován na Mastertonovu trofej, jež se v NHL uděluje za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji. Do finální trojice se ale nedostal.

Loni nedali Kašemu kvalifikační nabídku Bruins po konci tříleté smlouvy na 7,8 milionu dolarů a 30. července podepsal jako nechráněný volný hráč kontrakt s Torontem. V NHL hrál i za Anaheim, který jej draftoval v roce 2014 v 7. kole na 205. místě. V lize má na kontě 257 utkání a 124 bodů za 57 tref a 67 asistencí. Ve 31 duelech play off nasbíral devět bodů za dvě branky a sedm přihrávek.

Murrayho získali Maple Leafs poté, co ve čtvrtek vyměnili českého gólmana Petra Mrázka do Chicaga. Další gólman Toronta Jack Campbell se může stát ve středu nechráněným volným hráčem. Murray má ještě na dvě sezony platný kontrakt čtyřletý kontrakt 25 milionu dolarů. Dvojnásobnému vítězi Stanleyova poháru s Pittsburghem z let 2016 a 2017 se v Ottawě, kam zamířil před dvěma roky po konci kontraktu s Penguins, moc nedařilo. V uplynulé sezoně odchytal 20 utkání s průměrem 3,05 branky na zápas, s úspěšností 90,6 procenta a jednou udržel čisté konto.

Hájek zůstává v Rangers

Český hokejový obránce Libor Hájek se naopak dohodl na nové roční smlouvě s New York Rangers. Podle serveru CapFriendly.com se jedná o jednocestný kontrakt na 800 tisíc dolarů, který čtyřiadvacetiletému účastníkovi loňského mistrovství světa v Rize zaručuje stejný příjem i v případě pobytu na farmě.

Hájkovi končí roční dvoucestná smlouva na 874.125 dolarů, při které měl v AHL příjem 70.000 dolarů. Po pondělním předložení kvalifikační nabídky od Rangers se mohl ve středu stát chráněným volným hráčem, ale hned se domluvil na novém kontraktu. Po jeho vypršení bude mít možnost jít k arbitráži.

V uplynulé sezoně se Hájek dostal do sestavy Rangers jen v 17 zápasech a připsal si jednu asistenci. Za Hartford v AHL sehrál pět utkání a zaznamenal dvě přihrávky. Rangers získali Hájka v únoru 2018 z Tampy Bay při výměně za obránce Ryana McDonagha a útočníka J.T. Millera. Do týmu Rangers zamířili spolu s ním útočníci Vladislav Naměstnikov a Brett Howden. Klub z Manhattanu převzal od Lightning také právo výběru v prvním a druhém kole draftu.

Tampa Bay draftovala Hájka v roce 2016 v druhém kole na 37. pozici. Z extraligové Komety Brno odešel už o rok dříve a strávil tři sezony ve WHL, kde nejdříve nastupoval za Saskatoon a potom za Reginu. Účastník dvou mistrovství světa osmnáctek a jednoho světového šampionátu dvacítek má na kontě v NHL 94 utkání a 11 bodů za tři branky a osm asistencí.