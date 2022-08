Ministerstvo obrany zahájí jednání s Izraelem o nákupu tří bezpilotních letounů Heron 1. V tiskové zprávě to v pondělí sdělilo tiskové oddělení ministerstva obrany. Smlouva by mohla být uzavřena ještě letos, věří ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Deník Právo, který na blížící se nákup z Izraele minulý týden upozornil, uvedl, že tři drony by měly stát 1,5 miliardy korun. Heron 1 může být využíván k průzkumným účelům, ale díky možnosti nést zbraně i k útočným akcím.

"Ministerstvo obrany zahájí v nejbližší době jednání s izraelskou vládou o pořízení tří bezpilotních letounů Heron 1 včetně veškerého příslušenství sestávajícího z pozemních řídicích stanic, datových terminálů, přepravních kontejnerů a dalšího materiálu," uvedl úřad. Pořízení dronů podle ministerstva vychází z koncepce výstavby české armády. Tento strategický dokument bezpilotníky identifikuje jako klíčové při provádění vzdušného průzkumu a plnění dalších úkolů k přímé bojové podpoře a ochraně jednotek armády, uvedlo tiskové oddělení.