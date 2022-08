Jágr chce hrát dál, ale start sezony nestihne. Už jsem důležitější jako manažer, říká

Hrající majitel hokejistů Kladna Jaromír Jágr se chystá i v padesáti letech pokračovat v kariéře, podle vlastních slov ale nestihne začátek sezony.

"Tři měsíce jsem nic nedělal, netrénoval. Nevím, jestli bych v současnosti zvládl vrátit se do hokejového tempa," prohlásila legendární osmašedesátka.

"Nechci dnešním dnem oznamovat, že končím kariéru, to asi ne, ale nevěřím tomu, že stihnu začátek sezony. Je tady spousta věcí pro a proti. Moje osoba je důležitější v manažerských věcech než v hokejových," prohlásil Jágr.

"Na druhou stranu je tady pár výzev, které bych si chtěl splnit. Důstojně se rozloučit, možná Winter Classic, zahrát si v nové hale a možná se pokusit dát gól po padesátce. Uvidíme," řekl druhý nejproduktivnější hráč historie NHL.

Klub oficiálně potvrdil angažování Otakara Vejvody mladšího na pozici kouče, kde nahradí Davida Čermáka. Jágrův vrstevník Vejvoda, který dosud působil ve švédském Lidingö u týmu do 18 let, už s mužstvem pracuje na ledě od minulé středy.

K ruce má Jiřího Burgra, který byl Čermákovým asistentem, a Miroslava Macha, jenž přišel z pozice hlavního kouče Ústí nad Labem a už je s Rytíři od začátku letní přípravy. Burger navíc bude po Čermákovi i sportovním manažerem.

Rytíři také představili posily: obránce Ondřeje Slováčka z finského Lukko Rauma a lotyšské beky Oskarse Cibulskise ze švédského Brynäs a Kristapse Sotniekse z Dinama Riga.

Sedmadvacetiletý Slováček odešel do Raumy loni na začátku listopadu z Českých Budějovic a ve finské lize si ve 29 zápasech včetně play off připsal osm bodů za osm asistencí. V extralize působil vsetínský odchovanec jen v českobudějovickém Motoru a v 57 duelech nasbíral 28 bodů za šest gólů a 22 přihrávek. V první lize má bilanci 108 bodů (26+82) ze 173 utkání.

Cibulskis už v české extralize od roku 2017 strávil tři sezony v Hradci Králové a potom ještě působil sezonu v Litvínově. Loni se vrátil do Dinama Riga, odkud zamířil v polovině února do Gävle. V extralize má čtyřiatřicetiletý účastník osmi mistrovství světa a únorových olympijských her v Pekingu na kontě 201 zápasů a 54 bodů za 16 branek a 38 asistencí. V KHL měl bilanci 335 utkání a 66 bodů (21+45).

Pětatřicetiletý Sotnieks dosud působil v KHL, kde vedle Dinama Riga nastupoval v letech 2016 až 2018 za Ladu Togliatti. Celkem za 14 ročníků v soutěži sehrál 680 utkání a zaznamenal 110 bodů za 37 tref a 73 asistencí. Představil se už na 13 světových šampionátech a dvou olympijských hrách.

Z prvoligové Slavie se navíc vrací do obrany odchovanec Václav Veber a do útoku z Ústí nad Labem Ondřej Bláha. Z Litoměřic přišel Martin Procházka, který v minulém ročníku sehrál za Rytíře tři zápasy na střídavý start. Na zkoušce je forvard Albert Michnáč, jenž naposledy působil ve slovenské extralize v Prešově. Už dříve byl ohlášen příchod gólmana Adama Brízgaly na hostování z pražské Sparty.

Tým Rytířů po minulé sezoně opustili brankář Jaroslav Janus, obránci Zachar Arzamascev, Marek Baránek (Plzeň), Cody Donaghey, Jakub Suchánek (Tábor), Kyle Wood a útočníci Vítězslav Bílek, Nicolas Hlava (Litvínov), Filip Kuťák a Ondřej Machala.

V nové sezoně se Kladno vrátí do domácího prostředí na zrekonstruovaný ČEZ stadion, který bude slavnostně otevřen 16. září v zápase úvodního extraligového kola proti Pardubicím. Celý minulý ročník Rytíři odehráli v Chomutově.