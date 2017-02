Jak se daří českým nováčkům? Zacha je úžasný, já v jeho věku popíjel pivo, říká bek Devils

před 29 minutami

Stávající ročník hokejové NHL okusilo sedm českých nováčků, ale výrazněji se prosazují jen tři z nich. Jde o útočníky Pavla Zachu, Ondřeje Kašeho a Lukáše Sedláka.

Praha - Žádný Čech ještě neukořistil Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL a letošek nic nezmění. Kdyby ale Pavel Zacha válel celou sezonu stejně jako nyní, mohl by pomýšlet na All-Rookie tým (nováčkovská obdoba All-Star týmu).

Naposledy do něj v roce 2014 pronikl Ondřej Palát, předtím to dokázal Martin Havlát. Psal se rok 2002 a do nejlepší soutěže planety běžně proudilo kolem 20 českých nováčků.

Aktuálně jich je pouhých sedm. Byť někdo ještě může přibýt, výrazný posun očekávat nelze. Zkrátka stejná bída jako v minulých sezonách.

Díky zmíněnému Zachovi, Ondřeji Kašemu a Lukáši Sedlákovi však není důvod k bezbřehému zoufalství. Každý z nich přispívá mužstvu trochu jinak, ale dohromady dělají českému hokeji slušnou reklamu, což za posledních osm let není u zelenáčů úplně obvyklé.

Zacha konečně sbírá body

Nejvíc září Zacha, byť do sezony vkročil těžkopádně. Poprvé skóroval až v listopadu a body sbíral sporadicky. Náhle nevykvetl ani v elitní lajně vedle hvězdného Taylora Halla.

S tlakem, který ho jako šestku předposledního draftu nemine, se v 19 letech sžíval těžko. "Přišel sem a v mladém věku dostal velkou zodpovědnost," připomíná Zachův spoluhráč Ben Lovejoy, jenž zastává roli beka. "Myslím, že ze začátku to pro něj bylo těžké. Učit se, jak hrát v NHL, je náročné i pro starší."

Sedm českých nováčků Kromě Pavla Zachy, Ondřeje Kašeho a Lukáše Sedláka letos okusili slavnou NHL další čtyři Češi. Nejvíc z nich si zahrál střelec Jakub Vrána (12 zápasů, 1+2). Útočník Martin Frk a brankáři Marek Langhamer s Markem Mazancem dostali minimum prostoru.

Sám Lovejoy dostal první šanci mezi elitou až ve 24 letech, navíc odehrál jen dva zápasy. Na větší prostor v obraně Pittsburghu musel čekat dlouho.

Jako teenager měl trochu jiné starosti. "Když mi bylo devatenáct, ještě jsem popíjel pivo ve sklepě," zavzpomínal s nadsázkou na vysokoškolská léta.

Teď rád vidí, že Zacha zvládne mnohem víc než alkoholové dýchánky. "Poslední dobou je úžasný, prostě dominantní hráč, díky kterému se nám daří," prohlásil před dvěma týdny. Od té doby se nic zásadního nezměnilo.

New Jersey Devils pořád nejsou tam, kde by chtěli být, ale už nejdou od porážky k porážce. Zacha pomáhá hlavně lepším pohybem a skvělou střelou. V posledních 14 duelech nastřádal 9 bodů (6+3). "Čím víc zápasů za sebou mám, tím jsem sebevědomější," hlásí urostlý forvard, jemuž sedí pozice levého křídla vedle Jacoba Josefsona a Stefana Noesena.

Kaše čeká na gól, Sedlák poctivě brání

Ondřej Kaše, který se Zachou odehrál nejeden reprezentační turnaj, získal ve 43 kláních 12 bodů (4+8). Skvěle bruslí, je silný na puku, ale musí vypilovat koncovku. Poslední branku dal zkraje ledna.

Nedávno dostal velkou šanci zmar prolomit, neboť zkušený Antoine Vermette vyfasoval za seknutí rozhodčího stopku na deset zápasů. Tři starty ve druhé formaci vedle hvězdného Ryana Getzlafa však 21letému Kašemu nepřinesly gól ani bod.

Nejveselejší období neprožívá ani 23letý forvard Lukáš Sedlák, který z předposledního utkání Columbusu odstoupil kvůli zranění. Ale protože nejspíš nejde o nic vážného, brzy by měl pokračovat v povedeném ročníku.

Z 55 zápasů vydoloval jakožto obranář solidních 12 bodů (6+6), což mu vzhledem k dalším kvalitám dává slušnou šanci na prodloužení smlouvy. "Chci si tady vybudovat kariéru víc než na jeden nebo dva roky," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Ještě před rokem přitom vážně uvažoval o návratu do Evropy.

Český hokej však slavit nemůže. I pokud mezi nejžárnější hvězdy natrvalo zapadnou Zacha, Kaše i Sedlák, počet odpadlíků bude pořád příliš vysoký. Naposledy ze zámořského snu definitivně vystřízlivěli Jakub Nakládal a Michal Jordán, další nelibě nesou odchod na farmu.

