Návrat do NHL? Zavolejte Pittsburghu, říká Jágr. Nostalgii necítí: Všechno jsem zažil

Tréninky Nashvillu a San Jose před pražskými zápasy hokejové NHL sledoval také Jaromír Jágr. V sobotu by měl vhodit slavnostní buly. Přiznal ale, že slavná soutěž, v níž strávil 24 sezon, mu vlastně nechybí.

V NHL prošel devíti kluby, vyhrál dva Stanley Cupy a nespočet individuálních trofejí. Jednu věc však Jágr nezažil. Jako člen zámořského týmu nikdy nehrál v Česku.

"Byl jsem blízko, pamatuju si, že Rangers hráli v Praze proti Tampě (v roce 2008, pozn. red.). Já jsem ale před sezonou odešel do KHL," připomněl svůj překvapivý krok, kdy neprodloužil smlouvu s newyorským klubem a vydal se do ruského Omsku.

"Nevím ale, jestli mě to mrzí," doplnil ke zmeškanému zápasu Rangers a Tampy. "Vynahradil jsem si to na domácím mistrovství světa 2015, kde jsem udělal tečku za reprezentační kariérou. Z mého pohledu to bylo víc než zápasy s klubem NHL."

Obdobu Global Series, jak severoamerická liga nazývá své současné zápasy po světě, však Jágr okusil. V roce 1989, nedlouho před sametovou revolucí, nastoupil za Československo proti Calgary Flames, tehdejším obhájcům Stanleyova poháru s Alem MacInnisem či Theorenem Fleurym v sestavě. Byla to pro něj premiéra v reprezentačním áčku.

"Byl jsem nervózní, bál jsem se," zavzpomínal. "Nejenže to byl můj první zápas, ale hlavně jsme nastoupili proti hráčům, kteří hráli úplně jiný hokej než my. Byli tvrdí, měli tam pár rváčů. Neměl jsem tedy strach, že bych něco pokazil nebo hrál špatně, ale že se mi něco stane."

Nakonec však bez újmy na zdraví slavil výhru 4:1. O rok později nastartoval kariéru v Pittsburghu a dokráčel až na druhé místo historické produktivity NHL.

V zámořské lize skončil před necelými pěti roky, kdy mu nevyšlo angažmá v Calgary. Když ale z klubového patra O2 areny sledoval tréninky současných superhvězd, nostalgii necítil.

"Mám to jinak než většina lidí. Svoje jsem si už užil, odvedl. Jsem šťastný a víceméně nic nepotřebuju. Co se týče NHL, dá se říct, že jsem všechno zažil a všechno viděl. A jsem za to rád," prohlásil.

Na pražské zápasy Nashvillu a San Jose se tedy netěší tolik jako průměrný fanoušek. "Vím ale, že se NHL hodně změnila. Spoustu hráčů ani neznám. V pátek určitě nepřijdu, protože s Kladnem hrajeme proti Plzni. V sobotu je ale velká šance, že budu házet buly, takže určitě přijdu a budu moct srovnávat, jak se liga od mého odchodu změnila," prozradil.

Před několika měsíci, kdy se v NHL otevíral trh s volnými hokejisty, tamějším generálním manažerům v nadsázce připomněl, že i on je k dispozici. "Je mi padesát, jsem pomalý, ale taky silný a mám šikovné ruce. Můžu přinést zkušenosti a rád bych hrál jen domácí zápasy. Zavolejte kdykoliv," napsal.

Do nového ročníku však zatím nenastoupil ani za Kladno. Chybí mu čas a chuť trénovat, takže nedokáže říct, kdy se vrátí na led. Zároveň ale popírá, že by s hokejem končil.

Teoreticky by ještě mohl jako hráč zamířit do NHL; podobně jako Zdeno Chára, který s Bostonem nedávno podepsal jednodenní smlouvu, aby se rozloučil. "To se ale ptáte špatného člověka," odpověděl na dotaz, jestli by ho lákala podobná rozlučka s Pittsburghem.

"Ten, kdo by měl podepisovat, je Pittsburgh, takže musíte zavolat tam," dodal.