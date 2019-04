Hon na Stanley Cup odstartoval. Padl vítěz základní části, Hertl pojistil výhru

Aktualizováno před 1 hodinou

San Jose Sharks slaví výhru v play off NHL 2019 | Foto: Reuters

Útočník Tomáš Hertl pomohl hokejistům San Jose v úvodním zápase play off NHL gólem a přihrávkou k výhře 5:2 nad Vegas. Tampa Bay ztratila v prvním utkání série s Columbusem tříbrankový náskok a překvapivě mu doma podlehla 3:4. U jednoho gólu poražených asistoval Jan Rutta. Dominik Simon přihrál na jeden gól Pittsburghu, který prohrál na ledě New York Islanders 3:4 v prodloužení.

San Jose odskočilo loňskému finalistovi během 15. až 28. minuty na 3:0. U druhého gólu zaznamenal druhou asistenci Hertl, který udělal i tečku za zápasem. Český útočník dostal při power play soupeře puk do jízdy a zpoza útočné modré čáry trefil opuštěnou branku. Hertl strávil na ledě jako jediný ze všech útočníků přes dvacet minut a připsal si tři kladné body do statistiky +/-.

Tampa Bay, suverénní vítěz základní části, vedla v 18. minutě 3:0. Třetí gól padl za přispění Rutty, který u mantinelu nedovolil, aby Columbus vyhodil puk z obranného pásma. Český obránce poté přihrál kotouč Michailu Sergačjovovi, jehož střelu tečoval Yanni Gourde. Ruuta si v utkání připsal do statistiky +/- dva kladné body. Jeho spoluhráč Ondřej Palát naopak dva záporné.

Tahoun Tampy Bay Nikita Kučerov v úvodu prostřední třetiny zblízka spálil velkou šanci a od poloviny zápasu se začalo rodit překvapení. Z úniku snížil Nick Foligno. Zbývající tři góly vstřelil Columbus v rozmezí 48. až 55. minuty. Hezkou individuální akcí snížil David Savard, v oslabení vyrovnal Josh Anderson a obrat završil Seth Jones střelou z mezikruží.

Pittsburgh vstoupil do utkání laxně. Už ve druhé minutě prohrával 0:1 a to ještě předtím rozhodčí odvolali gól Islanders kvůli ofsajdu. Po Simonově akci ale Penguins brzy vyrovnali. Český útočník zavezl puk do pásma, přenechal ho Philu Kesselovi, který skóroval střelou z mezikruží. Pittsburgh dotáhl i ztrátu 1:2 a 2:3, prodloužení si vynutil trefou při hře bez brankáře. Domácí přesto získali první bod, z dorážky rozhodl v čase 64:39 Josh Bailey.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 1. zápasy:

Tampa Bay - Columbus 3:4 (3:0, 0:1, 0:3)

Branky: 5. Killorn, 12. Cirelli, 18. Gourde (Rutta) - 30. N. Foligno, 48. D. Savard, 52. J. Anderson, 55. S. Jones. Střely na branku: 29:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones (Columbus), 2. Cirelli (Tampa Bay), 3. J. Anderson (Columbus).

NY Islanders - Pittsburgh 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 2. Eberle, 16. B. Nelson, 53. Leddy, 65. Josh Bailey - 6. Kessel (Simon), 34. Malkin, 59. J. Schultz. Střely na branku: 33:44. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Josh Bailey, 2. Eberle, 3. Leddy (všichni NY Islanders).

Západní konference - 1. zápasy:

Winnipeg - St. Louis 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky: 14. Laine - 45. Perron, 58. Bozak. Střely na branku: 25:26. Diváci: 15.321.

Nashville - Dallas 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky: 13. Josi, 54. Subban - 33. a 47. Heiskanen, 51. Zuccarello. Střely na branku: 32:29. Diváci: 17.458. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Zuccarello, 3. Bishop (všichni Dallas).

San Jose - Vegas 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Branky: 15. Pavelski, 27. Burns (Hertl), 28. Vlasic, 40. E. Kane, 59. Hertl - 29. a 56. Mark Stone. Střely na branku: 33:26. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. E. Karlsson, 3. Pavelski (všichni San Jose).