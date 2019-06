Hertl dováděl se žraloky. Malíček měl zlomený na tři části a litoval poražené Davidy

před 1 hodinou

Hokejový útočník Tomáš Hertl se za úspěšnou sezonu v NHL odměnil s přítelkyní Anetou Netolickou dovolenou na ostrově Bora-Bora, kde zažili i potápění mezi žraloky. Po návratu domů už se chystá na blížící se svatbu a těší se také na nové bydlení se svou vyvolenou.

"Splnili jsme si sen, že jsme se dostali na Bora-Bora. Strašně jsme si to užili. Byl to zážitek. Měli jsme to jako předsvatební dovolenou, protože léto je krátké," řekl Hertl.

"Odpočali jsme si a dělali jsme tam zároveň hodně aktivit. Plavali jsme se žraloky, bylo to nádherné. Nevím, jestli ještě nějaká hezčí dovolená bude," liboval si.

Potápění mezi žraloky si vyzkoušel Hertl poprvé. "Když jsme tam poprvé skočili a byli tam rejnoci a ti malí, to bylo v pohodě. Pak jsme jeli na otevřené moře. Byli tam i ti třímetroví a pak nám řekli, že se možná objeví i tygří, tak to jsem si říkal, že jdu zpátky," vyprávěl s úsměvem Hertl.

Žralok Hertl mezi žraloky:

Přiznal, že trošku měl i obavy. "Bylo to krásné, ale zároveň tam respekt je. Je to divoké zvíře, jednou pohnul trošku víc hlavou, tak jsem šel nahoru. Zároveň jsem chtěl docílit té fotky, že jako Žralok plavu se žraloky, což se povedlo," popsal hráč týmu San Jose Sharks zážitky.

Přesvědčil i přítelkyni, aby si pobyt na ostrově ve Francouzské Polynésii zpestřila se vším všudy také. "Snoubenka říkala, že tam nepůjde, a pak si to hrozně užila. Byla ráda, že jsem ji do toho donutil," dodal Hertl.

Po návratu do Prahy se chystají na sňatek. "Oba se těšíme, i celá rodina. Většinou mám všechno rád pod kontrolou, ale tohle jsem nechal hodně snoubence. Bude to hlavně její práce a bude to určitě hezké," řekl Hertl a přiznal, že bude trošku nervózní. "Třeba na svatbě Kuby Krejčíka jsem měl proslov a byl jsem nervózní měsíc dopředu. Budu teda víc než při zápase."

Přípravy na svatbu:

A to i přesto, že chystá menší svatbu. "Rodina je velká a budou tam už jen kamarádi, s kterými se pravidelně bavíme," prohlásil Hertl. Rozlučku se svobodou má podle něj na starosti starší bratr Jaroslav. "Ale bude to jen něco malého."

Věnovat se bude také v létě dohlížení na dostavbu nového bydlení. "U nás u Šeberova stavíme. Je to v procesu. Jsem rád, že se to povedlo s pozemky. Oba máme rodiče pět minut od něj. Je to dobré i proto, že jsme v sezoně pryč," pochvaloval si Hertl.

Romantika s Anetou na Bora Bora:

Léto si zpestří také pořádáním druhého ročníku vlastní hokejové akademie pro děti. "Poprvé jsme měli 35 dětí. Teď máme asi sedmdesát. Hrozně mě ta práce bavila. Doufám, že se to znovu povede," dodal Hertl.

Životní sezoně chyběl jen zisk Stanley Cupu

V NHL prožil životní sezonu, ale k úplné spokojenosti mu chybí zisk Stanleyova poháru. San Jose vypadlo ve finále Západní konference s pozdějším šampionem St. Louis 2:4 na zápasy.

"Se sezonou jsem byl hodně spokojený. Od začátku se dařilo. Nemohl jsem si na nic stěžovat. Celou sezonu jsem dostával prostor a snažil se ho využít. Dařilo se mi to a byl jsem hrozně rád, že jsem dokázal, že můžu podávat stabilní výkony, dělat body a být platný pro tým," řekl útočník, který v základní části zaznamenal svá maxima díky 74 bodům, 35 gólům a 39 asistencím ze 77 utkání.

V play off si připsal v 19 duelech 15 bodů za 10 branek a pět přihrávek, byl čtvrtým nejlepším střelcem. "V play off se taky dařilo, ale sezona nebude nikdy dokonalá, dokud se nevyhraje Stanley Cup. Pro to celou sezonu dřete. Bylo těžké prohrát. Jednou už jsem byl ve finále, teď před ním," litoval Hertl a připomněl finálovou porážku s Pittsburghem z roku 2016.

Z osobního hlediska si ale užíval roli, kterou si v pozici prvního centra Sharks vypracoval. "Byl jsem jeden z nejvytíženějších hráčů, hrál jsem všechny situace. Toho jsem chtěl před sezonou docílit a povedlo se mi to," pochvaloval si Hertl.

V play off zářil i přesto, že hrál se zlomeným malíčkem na ruce. "Trénovali jsme přesilovky a byl jsem před brankou. Dostal jsem blbou sekeru a cítil jsem na konci prstu, jak mi v tom křupe," popsal Hertl.

Trénink dokončil i proto, aby nevzbudil rozruch médií. "Jel jsem na rentgen a ten odhalil, že mám konec prstu zlomený na tři části. Na každý zápas mi to opíchávali, abych mohl hrát," prozradil český snajpr.

"Myslel jsem, že se to bude zlepšovat, ale kůstky šly dál a dál. Nepomohlo, že jsem absolvoval každý zápas dvacet nebo třicet vhazování. Šlo s tím hrát a nechtěl jsem se vymlouvat. Není to nic, s čím by nešlo nehrát," doplnil.

Po sezoně šel na operaci. "Dali mi tam takový šroubek. Sice to po třech týdnech furt nevypadá hezky, ale jako bych měl tři malíčky. Hlavně že už můžu zase trénovat. Po operaci po sedmi dnech už jsem musel do posilovny, protože mi to chybí," prohlásil.

Motivace? Být ještě větším lídrem

Poslední zápas sezony musel vynechat poté, co obdržel v pátém utkání série s Blues úder do hlavy od Ivana Barbaševa. "Oni to hodně hlídají. Další den jsem se úplně necítil, ale nebylo to nic hrozného. Testy mě nepustily, bylo těžké, že jsem nemohl pomoci týmu. Kdyby byl sedmý zápas, tak už bych asi nastoupil," řekl Hertl.

Loni uzavřel čtyřletou smlouvu na 22,5 milionu dolarů a chce v San Jose být stále větším lídrem. "Největší motivací pro mě je, abych na to navázal a pokračovat v další sezoně úplně stejně. Aby mi trenér v rozhodujících situacích věřil. Chci být větším lídrem a ještě platnějším hráčem pro tým," prohlásil.

V pondělí nebude chybět Hertl na vyhlášení ankety Zlatá hokejka a patří mezi hlavní favority spolu s obhájcem Davidem Pastrňákem z Bostonu. "Těším se. Potkám se s kluky, s kterými se tolik nevidím. Kdo by nechtěl vyhrát. Ale vážím si pokaždé toho, že můžu být v první desítce, protože konkurence je veliká. S Pastou přes léto trénujeme a určitě by bylo hezké ho jednou porazit," prohlásil Hertl.

V příštích týdnech bude pozorně sledovat, jak to dopadne s jeho dosavadními spoluhráči. Volnými hráči se mohou stát kapitán Joe Pavelski, další ofenzivní opora Joe Thornton či obránce Erik Karlsson.

"Uvidíme, co se stane. Jumbo (Thornton) o tom nechtěl mluvit, ale věřím, že se vrátí. Říkal, že jedině k nám. Neumím si představit, že by tam Thornton a Pavelski nebyli. Vyrostl jsem tam s nimi. Je to ale byznys a nikdo neví, co se bude dít," dodal Hertl.

Kruté, říká o prohře Bostonu v domácím sedmém zápase

Přemožitel San Jose ve finále Západní konference, tým St. Louis, nakonec ve Stanleyově poháru triumfoval. Hertlovi bylo líto krajanů v dresu poraženého Bostonu, útočníků Davida Pastrňáka a Davida Krejčího.

"Pro Davidy to teď musí být hodně těžké. Pasta to zažil poprvé. Krejča už vyhrál, ale zase podruhé zažil porážku po takové dřině… V sedmém zápase prohrát, to musí být opravdu hrozné. Má to po šesti letech podruhé, byli od toho jeden zápas," dokázal se Hertl vcítit do kůže kamarádů.

Třiadvacetiletý Pastrňák, se kterým Hertl v létě v Praze i trénuje, se dostal ve své páté sezoně v NHL do finále poprvé. O deset let starší Krejčí byl u triumfu Bruins v roce 2011 a o dva roky později nechyběl v týmu, který podlehl ve finále Chicagu 2:4 na utkání.

Klíčem podle Hertla bylo, že si ve finále St. Louis dokázalo pohlídat elitní lajnu, ve které hrají Pastrňák, Patrice Bergeron a Brad Marchand. "St. Louis hrály všechny čtyři lajny. Měli za cíl si elitní útočníky Bostonu pohlídat a dařilo se jim to. Hráli to tak i proti naší a Coutureho lajně," doplnil Hertl.

Souboj St. Louis s Bostonem ale byl byl podle něj úplně vyrovnaný. "Gólmani chytali taky super. Říkalo se, že Tuukka Rask by mohl vyhrát Conn Smythe Trophy po dlouhé době i jako poražený. Zvítězit ale může jen jeden. Vždycky si to zaslouží tým, který jede až do konce, a to bylo St. Louis," připojil Hertl.

Český žralok čekal, že se St. Louis zvedne

St. Louis bylo na začátku ledna v NHL poslední, ale nakonec slavilo triumf. "Byl jsem hodně překvapený, že se jim nedaří. Možná jim pak pomohlo, že přišel mladý gólman Binnington, protože mají skvělé hráče jako O'Reilly, Tarasenko, Schenn nebo Pietrangelo. Pomohl asi i trenér, občas to nakopne. V play off byli hodně nepříjemní," řekl na adresu Blues a Craiga Berubeho, který se posunul do pozice hlavního kouče 20. listopadu.

"Prošli si to nahoru a dolů. Nikdo jim nevěřil, teď to pro ně musí být úžasné. Sledoval jsem videa, jak tím v St. Louis žili. Dostal se tam po 52 letech Stanley Cup. Je to pro hráče i město neuvěřitelný zážitek," prohlásil Hertl.

"Je hezké to vidět, zároveň je těžké, že to člověk ještě nevyhrál. Je tak blízko a zároveň daleko. Nám stačily dva zápasy a byly jsme ve finále my. To k tomu patří, člověk musí makat dál," přál by si Hertl také na Stanleyův pohár dosáhnout. Nejblíže byl před třemi roky, kdy Sharks prohráli ve finále s Pittsburghem 2:4 na zápasy.

Je mu jasné, že v nabité konkurenci NHL je daleká cesta v play off vždycky těžká. "Příkladem je třeba u nás Joe Thornton. Všichni jsme chtěli vyhrát i pro něj, jeho kariéra je skoro u konce a on strašně dře. Čím si prošel poslední dva roky s koleny a vším… Vidět ho, když jsme vypadli, je opravdu těžké. Hráč, který by si to zasloužil, a byl jen jednou ve finále," dodal Hertl.