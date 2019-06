Druhá liga pozná zahraničního účastníka. V Berouně ji budou hrát Číňané

před 8 minutami

Druhá hokejová liga by se měla hrát v novém ročníku i s čínským výběrem nazvaným China Golden Dragon, který bude působit v Berouně. Soutěž bude hrát 27 celků rozdělených do tří skupin po devíti. Definitivně má složení soutěže schválit na svém jednání výkonný výbor Českého hokeje. Uvedl to server hokej.cz.

Účast čínské reprezentace ve třetí nejvyšší české soutěži nabídlo vedení Českého hokeje při dubnové návštěvě Číny. Tým bude hrát na zimním stadionu v Berouně, kde působili tamní Medvědi do roku 2014 v první lize; po sestupu tehdy klub zkrachoval. Hrát bude čínský výběr jen do 31. ledna a únorové zápasy si předehraje. Čína, která se představí na domácích olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu, hraje ve skupině A divize II mistrovství světa. Po roce v druhé nejvyšší soutěži nepodala přihlášku Orlová a bude působit v krajské lize, kde zůstává i Český Těšín, který si vybojoval právo účasti v nejvyšší soutěži. Ve třetí nejvyšší soutěži nebudou také Letňany, které prodaly licenci Příbrami. Nováčkem je i Nová Paka. V základní části druhé ligy se má hrát 32 kol. Do play off postoupí šest týmů z každé skupiny, přičemž první dva půjdou rovnou do semifinále a mužstva na třetí až šesté příčce budou hrát čtvrtfinále. Play off se bude hrát na tři vítězné zápasy. Vítězové finále se utkají v kvalifikaci dvakrát každý s každým. Vítěz postoupí do první ligy, z druhé ligy by se nemělo sestupovat. Předběžné rozdělení skupin druhé hokejové ligy pro ročník 2019/20: HC David servis České Budějovice, HC Tábor, IHC Písek, SHC Klatovy, HC Příbram, China Golden Dragon, HC Kobra Praha, NED Hockey Nymburk, SC Kolín. HC Vlci Jablonec nad Nisou, Mostečtí Lvi, HC Děčín, HC Řisuty, HC Draci Bílina, BK Nová Paka, HC Stadion Vrchlabí, HC Trutnov, HC Rodos Dvůr Králové. BK Havlíčkův Brod, SKLH Žďár nad Sázavou, HC Moravské Budějovice 2019, HK Opava, SHK Hodonín, Draci Šumperk, HC Nový Jičín, HC Tatra Kopřivnice, HC Bobři Valašské Meziříčí.

autor: ČTK | před 8 minutami