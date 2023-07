Z Ovečkina může být politik, předvídají v Rusku. Fotku s Putinem odmítl smazat

Hokejový střelec Alexandr Ovečkin by po uzavření hráčské kariéry mohl zamířit do politiky. Myslí si to dvě osobnosti ruského hokeje.

Zdaleka ještě nekončí. V uplynulé základní části NHL posbíral Ovečkin 75 bodů (42+33) v 73 zápasech a u washingtonských Capitals má smlouvu ještě na tři sezony s roční gáží 9,5 milionu dolarů. Před startem nadcházejícího ročníku ale oslaví už 38. narozeniny, takže se pomalu rozjíždějí spekulace, co bude dělat po pověšení bruslí na hřebík. "Je těžké říct, jestli se Ovečkin stane třeba trenérem. Záleží, jestli se mu do toho bude chtít. Já si myslím, že je to nepravděpodobné; půjde jinou cestou," citovala ruská média trenéra Vladimira Krikunova, který jednoho z nejlepších kanonýrů historie vedl v moskevském Dynamu i ve sborné. "Mám pocit, že toho odehrál a ještě odehraje tolik, že na konci kariéry už ho hokej zajímat nebude a pustí se do něčeho jiného. Může se to ale týkat hokeje. Možná skončí ve Státní dumě," dodal Krikunov s odkazem na dolní komoru ruského parlamentu. Že by Ovečkin mohl zamířit do politiky, si myslí také legendární sovětský bek Vjačeslav Fetisov, jenž právě touto cestou šel. Momentálně sedí ve Státní dumě za stranu Jednotné Rusko, která je spojená s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a vládne bez přestávky od roku 2003. "Ovečkin má na kontě dost politických prohlášení a činí je pravidelně," upozornil Fetisov a odkázal například na hnutí "Putinův tým", které Ovečkin založil v roce 2017, aby Putinovi pomohl s obhajobou prezidentského úřadu v nadcházejícím roce. K němu se připojila řada ruských sportovců, z hokejových osobností Jevgenij Malkin, Ilja Kovalčuk či Pavel Bure. "V tomto smyslu má Ovečkin politický potenciál. Záleží ale na něm, co chce po kariéře dělat," dodal Fetisov. S ohledem na politickou angažovanost v minulosti se Ovečkin stal středem pozornosti kvůli válce na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v únoru minulého roku. "Prosím, už žádnou válku. A je jedno, kdo v ní je. Jestli Rusko, Ukrajina, jiné země," komentoval konflikt hokejista. Související Od vás draftovat nechci. Ruský supertalent měl nežádoucí kluby, prozradil je agent Když dostal otázku, jestli stále podporuje Putina, odvětil: "Je to můj prezident, ale… Já nejsem v politice, jsem sportovec. Doufám, že všechno se brzy vyřeší. Pro obě strany je to těžká situace a já ji nijak neovlivním." Na instagramovém účtu Ovečkinovi stále visí profilová fotka, kde s Putinem pózuje. Podle informací stanice ESPN Capitals svého kapitána žádali, aby fotku smazal, případně aby účet deaktivoval. On ale odmítl. Prý by tím vyslal signál, že Putina už nepodporuje, a ohrozil bezpečí své rodiny v Rusku. Letos v červnu se Ovečkin od prezidenta dočkal čestného uznání. Putin mu poděkoval za "dosažené pracovní úspěchy a mnohaletou svědomitou práci".

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!