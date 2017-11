"Jágr je příšerný DJ." Hvězda Floridy vytáhla ze zákulisí historky o legendě

před 14 minutami

Jaromír Jágr vystřídal po odchodu z Ruska hned šest klubů hokejové NHL, ale zřejmě největší stopu zanechal na Floridě, kde na něj s oblibou vzpomíná Vincent Trocheck. Naposledy o legendě vyzradil i nelichotivě věci.

Praha - Když Trocheck v únoru 2015 dřel v posilovně a mezi sériemi projížděl novinky na Instagramu, náhle ho upoutala fotka s titulkem "Jágr byl vyměněný na Floridu".

"Tohle byla nejlepší zpráva z uzávěrky trejdů, jakou jsem kdy slyšel," prozradil 24letý útočník webu The Players' Tribune.

Trocheck najednou získal legendárního spoluhráče, kterého při vyrůstání v Pittsburghu obdivoval. A kterého na ulici - na rozdíl od svých kamarádů - nikdy nespatřil, přestože bydlel nedaleko od něj.

Na Floridě už ho minout nemohl. "Když přišel, byl docela tichý," vzpomíná Trocheck na setkání s ikonickou osmašedesátkou. "Moc toho neřekl a já byl trochu nervózní, abych za ním chodil."

Nevysoký Američan, který tou dobou získával pevné místo v kádru Panthers, krátce nato poznal, co Jágr dokáže ve výstroji: "Sledoval jsem ho při tréninku a říkal si: 'Páni, ten je… pomalý.' Pak s ním ale jste na ledě, nacvičujete různé situace a zjistíte, že je vždy na správném místě. Na sekundu se k němu otočíte zády a on je před bránou nebo si volá o přihrávku mezi kruhy. V tomhle je fantastický."

Ihned po Jágrově příchodu začala Florida častěji vítězit a v další sezoně prožila nejlepší základní část v klubové historii, když nastřádala přes sto bodů.

Nejvíce uchvátila dvanácti výhrami za sebou. "Tou dobou byla naše kabina v sedmém nebi. Po každém vítězství jsme si pouštěli muziku, kterou vybírali různí kluci," vykládá Trocheck. "Pamatuju si, že po jedné výhře se někdo zeptal Jágra, co chce slyšet."

"Poison," odpověděla česká hvězda. Na mysli zřejmě měla hit Alice Cooper z roku 1989 (a nebo americkou glam rockovou kapelu, o tom se nyní vedou v zámořských médiích spory).

Alice Cooper - Poison | Video: Sport

Všichni začali poprskávat smíchy, ale Jágr dal najevo, že návrh myslí vážně.

"Je to skvělý hokejista, ale příšerný DJ. Každá růže má holt trny," dodává nyní Trocheck s odkazem na skladbu "Every Rose Has Its Thorn".

Opěvovaná legenda překvapila mladíka také ve vzduchu při jednom z tripů: "Zrovna jsme byli uprostřed ničeho - nějakých deset kilometrů nad východní Kanadou - a já zírám na Jaromíra Jágra, jak používá iPad Dereka MacKenzieho a hraje Bejeweled nebo podobnou sra***. Derek má dvě děti pod deset let, takže jeho iPad je plný takových her. Než přistaneme, Jágr - bez nasazených sluchátek - překonává levely. Tou dobou je mu 43 a vede týmovou produktivitu. Přesto svými prsty přejíždí přes obrazovku iPadu jako dítě na rodinném výletě."

"Pozoruji ho a říkám si: 'Páni, k tomuhle chlapovi vzhlížím celý život.' A on tady teď hraje Bejeweled."

Úsměvné zážitky s Jágrem teď Trocheckovi chybějí. Navíc má spoustu starostí, protože Florida zatím patří k nejhorším klubům Východní konference.

Americký centr však věří, že mladé mužstvo z města Sunrise půjde nahoru. Sám dělá všechno, co může. V průměru sbírá bod na zápas, což v NHL nikdy předtím nedokázal. Jak před časem přiznal deníku Pittsburgh Post-Gazette, za kariérní posun vděčí i Jágrovi a jeho radám.

Svého mentora by měl znovu potkat v lednu, kdy Florida hostí Calgary. "Že bychom Jágrovi pustili na uvítanou Poison?" nadhazuje na závěr Trocheck.