V libeňské hale zametal led, teď mu aplaudovala. Něco neskutečného, děkoval Hertl

Jaromíru Jágrovi prý vykládal, že dá za San Jose ve dvou pražských zápasech hokejové NHL tři góly a pojede domů. Zatím Tomáš Hertl skóroval jednou.

"Jsem rád, že jsem vstřelil gól před svou rodinou, ale samozřejmě bych byl šťastnější, kdybychom vyhráli. Je to hrozná škoda, do půlky zápasu to bylo vyrovnané," komentoval Hertl páteční porážku 1:4 s Nashvillem.

Do zápasu nastoupil jako jeden ze dvou Čechů. A při vší úctě k obránci Radimu Šimkovi byl právě on hlavní atrakcí zaplněné O2 areny, kam dorazilo 16 648 diváků.

Osmadvacetiletý Hertl se totiž v Praze narodil, hokejově vyrůstal a později zářil v pražské Slavii a nyní je po Jakubu Voráčkovi nejlépe placeným českým hokejistou. Hvězda první kategorie.

"Seděl jsem tady už v roce 2004, když měl brácha mistrovství republiky devátých tříd," chrlil Hertl vzpomínky na libeňskou arénu. "Chodil jsem se sem dívat na extraligu, dva roky jsem tady hrál. Vzpomínek mám opravdu mraky. Zametal jsem led nebo sbíral perníky, když tu hrály Pardubice. Zkrátka něco neskutečného."

V pátek si český centr vysloužil ovace jako nikdy předtím. Hala burácela, hned jak zaznělo jeho jméno při představování zahajovacích pětek. A když v deváté minutě vyrovnával díky pohotové střele na 1:1, bylo ještě veseleji.

"Říkal jsem manželce, že jí gól věnuji k narozeninám," prozradil po utkání. "Jsem rád, že tady byla celá rodina a že jsem se vrátil do arény, kde jsem před deseti lety začínal."

Dojala ho už česká hymna v podání Marty Jandové. Ještě předtím zpívala americkou hymnu Tonya Graves. V zámoří před zápasy pochopitelně zní pouze hymny Kanady a Spojených států.

"Byl jsem v Praze na ledě v dresu San Jose, hrála naše hymna, viděl jsem celou svoji rodinu… Musím říct, že jsem byl hodně dojatý. Těžko říct, jestli to byly slzy, ale šťastný jsem byl určitě," líčil Hertl.

Nakonec byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Vedle gólu vyhrál 13 z 25 vhazování, dvakrát vystřelil na bránu, trefil břevno a strávil na ledě přes 21 minut - hrál přesilovky i oslabení.

V pražském utkání NHL skóroval jako teprve druhý Čech. Navázal na Radima Vrbatu, který na podzim 2010 dvakrát skóroval za Phoenix v prvním ze dvou duelů proti Bostonu.

"Samozřejmě to pro něj bylo něco mimořádného," komentoval Hertlův počin nový trenér San Jose David Quinn, který dřív vedl newyorské Rangers nebo americkou reprezentaci. "Jsem za něj šťastný."

Podle Hertla si San Jose, které ve stávající sezoně podle prognóz nepostoupí do play off, ještě zvyká na nový systém hry. "Navíc jsme hráli ve specifickém prostředí, ale to je pro oba týmy stejné. Nashville do sezony vkročil lépe, my to musíme napravit," odkázal na sobotní odvetu v O2 areně.