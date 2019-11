Hertl pomohl třemi body Sharks k výhře, skórovali i Šimek a Kämpf

Tomáš Hertl pomohl v NHL gólem a dvěma přihrávkami k výhře San Jose 6:5 nad Minnesotou a byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

Úspěch Sharks podpořil premiérovou trefou v ročníku Radim Šimek. David Kämpf přispěl třetím gólem sezony k vítězství Chicaga 5:2 nad Vancouverem.

Do čtvrtečního programu zasáhli všichni tři čeští gólmani. Pavel Francouz inkasoval čtyřikrát z 24 střel, přesto si připsal vítězství díky produktivnímu útoku Colorada, které porazilo Nashville 9:4. David Rittich kryl 21 střel a s Calgary zdolal 5:2 New Jersey, za které zaznamenal jednu přihrávku Pavel Zacha. Carolina s Petrem Mrázkem v brance nezúročila proti New York Rangers střeleckou převahu 47:19 a podlehla 2:4. U jedné branky Hurricanes asistoval Martin Nečas.

San Jose položilo základ vítězství v úvodní třetině, kterou ovládlo 4:0. Druhý gól připravil Hertl, po jehož přihrávce vlétl do útočného pásma Timo Meier a skóroval. Vydařenou první část završil Šimek: z druhé vlny si najel v přečíslení na Hertlovu přihrávku a z mezikruží upravil na 4:0.

Sharks drželi čtyřgólový náskok i po dvou třetinách, skóre ale bylo 6:2. Na změně stavu se podílel opět Hertl, neboť zvýšil v přesilové hře na 5:1. Minnesota se nevzdala, snížila v rozmezí 49. až 56. minuty až na rozdíl jediné branky, ale San Jose těsný výsledek uhájilo.

Kämpf uklidnil Chicago v 58. minutě gólem při power play na 4:1. Český útočník skóroval v oslabení a se štěstím, protože nezpracoval na obranné modré čáře přihrávku Olliho Määtty, ale od jeho brusle zamířil puk do prázdné branky. V sestavě vítězů scházel Dominik Kubalík.

Colorado postrádá kvůli zranění z elitního útoku Gabriela Landeskoga a Mikka Rantanena a vstupovalo do zápasu proti Nashvillu se sérií pěti proher, v nichž dalo jen sedm branek. Vše si však vynahradilo v rozmezí 26. a 34. minuty, kdy otočilo z 2:3 na 8:3. Hattrick dal Joonas Donskoi, Nathan MacKinnon si připsal čtyři body (1+3).

Obrat se povedl i Calgary. V polovině utkání s New Jersey prohrávalo 1:2, přičemž Rittich inkasoval oba góly z přečíslení. Kanadskému klubu ale vyšla druhá půlka prostřední třetiny a třemi zásahy otočil na 4:2.

Obránce Michal Kempný podpořil jednou přihrávkou vítězství Washingtonu 5:4 v prodloužení na ledě Floridy. Jakub Voráček připravil jeden gól Philadelphie, která doma udolala Montreal 3:2 v prodloužení.

Výsledky NHL:

Toronto - Vegas 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 49. Matthews, 63. Tavares - 45. Pacioretty. Střely na branku: 37:38. Diváci: 19.218. Hvězdy zápasu: 1. Andersen (Toronto), 2. M. Subban (Vegas), 3. Tavares (Toronto).

Florida - Washington 4:5 v prodl. (2:1, 2:2, 0:1 - 0:1)

Branky: 2. Vatrano, 15. Connolly, 21. Barkov, 39. Dadonov - 27. a 33. Ovečkin, 41. a 61. T. Wilson, 1. Carlson (Kempný). Střely na branku: 36:31. Diváci: 14.085. Hvězdy zápasu: 1. T. Wilson, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Barkov (Florida).

NY Islanders - Pittsburgh 3:4 v prodl. (1:0, 2:0, 0:3 - 0:1)

Branky: 1. Cizikas, 27. Clutterbuck, 30. Pelech - 47. a 64. Rust, 42. McCann, 49. Malkin. Střely na branku: 23:39. Diváci: 12.613. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Malkin (oba Pittsburgh), 3. Pelech (NY Islanders).

Philadelphia - Montreal 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 14. P. Myers, 21. J. van Riemsdyk (Voráček), 61. Couturier - 34. Chiarot, 45. S. Weber. Střely na branku: 43:24. Diváci: 16.788. Hvězdy zápasu: 1. Price (Montreal), 2. Couturier, 3. P. Myers (oba Philadelphia).

Carolina - NY Rangers 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 35. D. Hamilton, 56. Aho (Nečas) - 20. Panarin, 39. Lemieux, 42. Bučněvič, 59. Fox. Střely na branku: 47:19. Mrázek odchytal za Carolinu 58:04 minuty, inkasoval tři branky z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procenta. Diváci: 13.878. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. Bučněvič (oba NY Rangers), 3. Aho (Carolina).

Ottawa - Los Angeles 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 38. Duclair, 50. Anisimov (Chlapík), 64. Pageau - 27. D. Brown, 60. Toffoli. Střely na banku: 33:28. Diváci: 9929. Hvězdy zápasu: 1. Pageau, 2. Duclair, 3. A. Nilsson (všichni Ottawa).

Chicago - Vancouver 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Branky: 7. DeBrincat, 19. Shaw, 55. P. Kane, 58. Kämpf, 60. Saad - 22. J. T. Miller, 59. Virtanen. Střely na branku: 37:38. Diváci: 21.418. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Crawford, 3. D. Strome (všichni Chicago).

Arizona - Columbus 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 12. Söderberg, 33. Chychrun - 1. Nyquist, 38. Bemström, 51. Bjorkstrand. Střely na branku: 33:33. Diváci: 12.115. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand (Columbus), 2. Chychrun (Arizona), 3. Korpisalo (Columbus).

Calgary - New Jersey 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Branky: 24. D. Ryan, 30. Monahan, 35. Backlund, 40. Hanifin, 51. J. Gaudreau - 15. J. Hughes, 26. Gusev (Zacha). Střely na branku: 38:23. Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval dvě branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 91,3 procent. Diváci: 18.851. Hvězdy zápasu: 1. Hanifin, 2. Backlund, 3. J. Gaudreau (všichni Calgary).

Colorado - Nashville 9:4 (2:1, 6:2, 1:1)

Branky: 26., 34. a 58. Donskoi, 1. Makar, 18. MacKinnon, 26. Graves, 27. Burakovsky, 28. Nieto, 31. Calvert - 13. Ellis, 22. F. Forsberg, 25. Duchene, 53. C. Smith. Střely na branku: 45:24. Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval čtyři branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procent. Diváci: 17.492. Hvězdy zápasu: 1. Donskoi, 2. MacKinnon, 3. Graves (všichni Colorado).

San Jose - Minnesota 6:5 (4:0, 2:2, 0:3)

Branky: 1. Couture, 6. Meier (Hertl), 17. Sörensen, 19. Šimek (Hertl), 38. Hertl, 40. E. Kane - 36. Kunin, 38. E. Staal, 49. Hunt, 50. Donato, 56. Zucker. Střely na branku: 31:26. Diváci: 15.764. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Hertl (oba San Jose), 3. E. Staal (Minnesota).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 15 11 2 2 56:36 24 2. Toronto 17 9 3 5 58:54 21 3. Buffalo 15 9 2 4 45:40 20 4. Florida 15 7 5 3 55:56 19 5. Montreal 16 8 3 5 58:52 19 6. Tampa Bay 13 6 2 5 44:47 14 7. Ottawa 15 5 1 9 41:50 11 8. Detroit 17 4 1 12 35:68 9

Metropolitní divize:

1. Washington 17 12 3 2 69:53 27 2. NY Islanders 15 11 1 3 47:34 23 3. Pittsburgh 16 9 1 6 55:42 19 4. Carolina 16 9 1 6 52:46 19 5. Philadelphia 15 8 2 5 50:48 18 6. NY Rangers 14 7 1 6 46:45 15 7. Columbus 16 6 3 7 38:54 15 8. New Jersey 14 4 4 6 40:56 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 17 11 3 3 54:49 25 2. Nashville 16 9 2 5 64:52 20 3. Colorado 16 9 2 5 58:47 20 4. Winnipeg 16 8 1 7 44:51 17 5. Dallas 17 8 1 8 41:42 17 6. Chicago 15 5 3 7 38:46 13 7. Minnesota 16 5 1 10 42:57 11

Pacifická divize: